Depresión, patadas y oportunismo

LO QUE ES LA PUBLICIDAD POLÌTICA Y EL OPORTUNISMO POLÌTICO DE LOS POLÍTICOS, FUNCIONARIOS, BANQUEROS, JUGADORES, EMPRESARIOS, Y DEMÁS GENTE QUE SE LUCE CADA VEZ QUE MUERE UN ASTRO DEL FUT BOL O DEL DEPORTE, TODOS SALEN A LAMENTAR SU MUERTE Y DICEN QUE SIEMPRE QUEDARÁ SU RECUERDO COMO EL VERDADERO “DIOS” O CUANDO MENOS “LA MANO DE DIOS”. EN FIN, NO IMPORTAN LOS MUERTOS POR MILES NI LOS CONTAGIADOS, NI LOS DESAPARECIDOS, NI LOS ASESINADOS, NI LOS GRANDES ESFUERZOS QUE REALIZAN HOMBRES Y MUJERES PARA CONSERVAR Y SALVAR LA VIDA DE LOS DEMÁS Y BUSCAR CURAS Y MEJORES MEDIOS DE VIDA, ESOS, VALEN MADRE, NO SON PUBLICIDAD Y SI LOS ASTROS QUE AUNQUE COMETEN SUS ERRORES Y SON VICIOSOS Y HACEN TODO TIPO DE PENDEJADAS, PUES SE LUCEN EN SUS DECLARACIONES, PUES QUE POCA ABUELA TENEMOS EN EL PAÍS Y EN EL MUNDO. OJALÁ AMLO CAMBIE DEL BEIS BOL AL FUT BOL PUES CUANDO MENOS PARECE QUE HAY MÁS SEGUIDORES QUE EN LAS BATEADAS… PUEDEN MÁS LAS PATADAS QUE LAS BATEADAS. NO HAY DUDA, PERO…ESO NO LE GUSTA A LOS EMPRESARIOS QUE LE DAN BOLA AL PRESIDENTE, Y NEGOCIOS PUES SON NEGOCIOS…

En lo que va de la semana como soy una gente normal, del infeliciaje, de los que sienten en serio lo que pasamos y los que tenemos que seguir aguantando para sobrevivir en las peores condiciones de muchos años, pues tuve alguna depresión, si, una enorme tristeza, como que la vida no tenía mayor incentivo para estar en ella, de pronto me invadía la tristeza y salían lágrimas y realmente me preocupe pensando en que eso es un gran síntoma de vejez y pues a sacar de donde se pudiera fuerza y voluntad para continuar, todavía tengo hijos que están estudiando y hay muchas cosas que se deben resolver en estos tiempos para garantizar que puedan seguir adelante, pero el asunto es que cada día se complica más el conseguir salarios justos y que alcancen para terminar con dignidad los meses, y cuando la salud se complica y consume muchos de los ingresos pues las cosas se vuelven mucho más difíciles y es cuando uno piensa en todos aquellos miles y miles de mexicanos que sufren no solamente por su salud sino que once millones de mexicanos no tienen ni les alcanza el dinero para conseguir la canasta básica de alimentos y al carecer de alimentos la cosa no mejora.

Los empresarios buenos hacen su papel y tratan de sostener sus negocios para dar paso a que no se pierdan más empleos y el mismo presidente busca desesperadamente recursos para inyectarlos a los grupos vulnerables y que los malos días no sean tan largos y difíciles como se van convirtiendo en las épocas de frío y muchos se escudan o se encierran en la adoración y la solicitud de milagros a Dios y a la Virgen de Guadalupe y a las otras muchas que son adoradas en el país, y bueno, por fe y peticiones no paramos, el asunto es que cada vez que volteamos en las calles vemos a más necesitados y angustiados, vemos que los robos aumentan por la pobreza y desesperación de muchos, pero mientras tanto, pues hay para fortuna de algunos la muerte de Maradona que se vuelve espectáculo y en Argentina declaran tres días de luto nacional y en el mundo se lanzan en todos los diario fifís y en las redes los saludos y lamentos de gente que sabemos que ni siquiera sabe lo que es el jueguito que jugaba Maradona con las manos y pies, eso sí, pero declaran que ha sido el mejor jugador y que jamás se le olvidará, como si la muerte tuviera la ventaja del eterno recuerdo… oportunismo es lo que impera y no nos damos cuenta de cómo nos siguen manipulando mientras los problemas siguen agobiando a todos los mexicanos, pero la publicidad para eso es y al parecer también lo es la política… sirve para que a muchos nos sigan haciendo pendejos.

La realidad es que a pesar de que los políticos, en México, los actuales, se quejen de las empresas de comunicación fifís y los utilizan porque siguen siendo el mejor elemento para que ellos declaren y hagan sus sesudas reflexiones sobre la calidad y capacidad de uno de los buenos jugadores que han tenido la fortuna de saberse manejar dentro del esquema político y conservarse en la boca de muchos ya sea por sus escándalos de vida y sus consumos de cocaína, por sus relaciones con los líderes de la oposición como Castro o Maduro que le daban cobijo y lo utilizaban para promocionarse y promocionarlo o porque de pronto aparecía como un dirigente y entrenador y así, de lugar en lugar y de escándalo en escándalo, sostenía su nivel de presencia en el mundillo de la manipulación política, y pues servía para muchos en momentos importantes que le necesitaban y hasta su muerte, lo siguen necesitando para distraer la atención y no ver la miseria y las crisis económica, política y social que existe en su país, Argentina, pues que chingados, si lo primero es lo primero y hay que llorar al pibe… aunque sea con lágrimas de cocodrilo como las que tienen los políticos y los muchos oportunistas de la ocasión.

Y pues antes que recibir a los empresarios y gentes de la ciencia y escucharles para solucionar problemas, muchos políticos prefieren retratarse con los deportistas, más cuando ganan algún campeonato, ya recordamos a aquel famoso boxeador que al inicio del gobierno de AMLO llegaba a rendirle y darle la noticia de su triunfo que al poco tiempo perdiera porque ante el triunfo pues se mareó y se dedicó a la milonga y la pachanga y a la fiesta y pues ahí perdió todo, la dignidad y los títulos, pues es lo mismo cuando en vez de entender que hay una filosofía para triunfar y sostenerse en la vida se dejan llevar por las emociones y se dedican a la pachanga y al desmadre, para fortuna de algunos antes de que lleguen a la destrucción completa mueren a tiempo a causa de sus pachangonas y vicios…o como políticos, como Emilio Zebadúa, quién gasto con su hermano en apuestas y pachangas cientos de millones de pesos robados al pueblo, y ahora, hasta testigo protegido es… pues estamos jodidos.