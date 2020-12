Del Me canso ganso, “Fuchi caca” y “Fuchi guácala”, al diccionario neoliberal

Ayer, mientras lo mejorcito del magisterio nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tomaba la Ciudad de México para tener su enésima entrevista con el inquilino del Palacio Nacional, este se preparaba para anunciar su genial contribución a la cultura nacional: elaborar el diccionario del neoliberalismo.

Lo hizo en la conferencia mañanera ironizando con la puesta en moda de términos como “empatía” y “ralentizar” que, dijo, el pueblo no entiende.

Quizás en su encuentro con los profes (hay que llamarlos así para estar en onda con el lenguaje popular auspiciado en conferencias mañaneras, discursos y videos), el Presidente López Obrador debió realizar un ejercicio elemental para comprobar su hallazgo de que las mayorías no entienden el lenguaje de los neoliberales.

Le habría bastado con preguntar a sus visitantes frecuentes el significado de empatía y ralentizar. No se requiere ser genio para saber el resultado: los profes, que supuestamente deben poseer un conocimiento mayor del lenguaje al popular, habrían reprobado, y él habría comprobado que, en efecto, los neoliberales y sus voceros, los intelectuales orgánicos, no saben comunicarse con el pueblo por su proclividad a utilizar un lenguaje rebuscado, fifí, pues.

Ayer entendí por qué el Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y Medalla Gabino Barreda al mérito universitario por mejor aprovechamiento, Gibrán Ramírez, fracasó en su intento de liderar al partido fundado por quien entre 1973 y 1976 estudio igual materia, sólo hasta la licenciatura, en la misma Facultad de la UNAM, pero obtuvo el título hasta 1987 y se quedó con las ganas de obtener mención honorífica porque su promedio apenas fue de 7.8, suficiente para pasar aunque no de panzaso.

Gibrán, cuyos artículos semanales en Milenio son de fácil lectura porque ha logrado eludir la soberbia inherente a los logros académicos y, sin abandonar su condición de Doctor, se comunica con lenguaje ágil con sus lectores, equivocó la estrategia en su lucha por Morena.

Es probable que Gibrán equivocara la estrategia en sus enfrentamientos con Mario Delgado, poseedor de maestría en en especialización en Econometría, por la Universidad de Essex, de Inglaterra, y Porfirio Muñoz Ledo con posgrado en la UNAM en Derecho y cursos de doctorado en Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Universidad de París.

Para arrollar en las encuestas, debió estudiar más a fondo a López Obrador y en su recorrido por el territorio nacional recurrir al acervo presidencial que incluye palabras y frases tan populares como machuchones, fuchi guácala, fuchi caca, me caso ganso y otras lindezas que atesora el maestro Wikipedia, en espera de quienes estén dispuestos a ingresar al mundo de la Cuarta Transformación y triunfar.

Quien sí ha logrado mimetizarse con López Obrador, pero no al extremos de utilizar sus giros literarios, es Hugo López Gatell que, no obstante su postdoctorado en epidemiología en la Universidad Johns Hopkins, se ha convertido en el gran comunicador del sexenio; hasta cursos de periodismo imparte en Palacio Nacional.