Del chupe y la prostitución

Ahora nos vamos enterando de que por medio de los centros de promoción y venta de OXXO, donde por cada uno de los que instalan en el país cierran, obligadamente, 32 changarros caseros, ya distribuirán cervezas del Grupo Modelo, es decir, el chupe estará a disposición las 24 horas de todos los días y seguramente en poco tiempo también podrán además de lo que hacen en impactar a los bancos con servicios y pagos, comercializar, cuando se haga normal, la mariguana en todo el país, esa es la modernidad, la que muchos fifís pelean, los ternuritas como dice el Presidente cuando se cansa de las críticas y, mientras avanza la modernidad, allá en el sur sureste, donde “El Bronco”, de lengua perversa e insana, demoledoramente asegura que son bendecidos por la naturaleza pero que tienen la maldición de la pereza, se ve una fotografía de un chico que es sometido por la fuerza de varios agentes para quitarle todo lo que tiene, sus aguas frescas que vende en la calle, esa foto es de colección, es lo que nos indica el racismo y la malquerencia de muchos en contra de los jodidos, es lo que nos indica el que no comprendemos la realidad en el país, de que de dientes para afuera hablamos de bondad y de serenidad y modernidad y respeto a los derechos humanos a los que finalmente no respondemos y afectamos a los pobres de pobres. Ver esa carita del niño cuando la angustia y la frustración y el enojo y el miedo reflejado en su gesto es brutal e impactante. Eso sí, la ley y el orden son precisos y hay que terminar con ello, y se hacen y aplican esas injusticias con este pretexto, mientras en los OXXO con toda la fuerza del monopolio comercial y financiero pues ya les dan permiso para vender más cervezas, y comidas chatarras y hacer operaciones que ni los bancos pueden hacer a todas horas, en fin, esa es la fuerza de un cambio que no es tan normal como esperamos, no se trata de que se terminen con esos monopolios sino que se terminen con esas injusticias como la que nos muestra esa foto de ese niño al que despojan de todo, de lo que él y su familia seguramente esperan tener un poco para sobrevivir y luego dicen que no se fija uno en los detalles de los demás, ni acabamos y si nos dedicamos a escribir sobre la tragedia nacional, ni acabamos y terminamos en la depresión y en el horror y el terror…

Y ya que hablamos de horrores y terrores tenemos que decir que por ejemplo en el USA TODAY, nos hablan de las investigaciones que se realizan sobre el manejo de la prostitución y la trata en Estados Unidos de menores de edad de varios países que están obligadas bajo amenazas y presiones a ejercer la prostitución incluso a gentes de la “alta sociedad”, como el que obligó a esa investigación en Florida, donde se inicia con la investigación de las contrataciones de servicios sexuales de parte de Robert Kratf, el dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, así, se sabe hoy en día que este negocio solamente en lo que van en la investigación tiene ganancias anuales en ese sector, no en todo el país, de más de 2 mil 500 millones de dólares al año e involucra hasta hoy más de 9 mil quinientas víctimas de explotación sexual y trata en centros como spas o de masajes que encubren esas actividades con miles de jovencitas que son materialmente esclavizadas para la explotación sexual.

En México ese es otro de los muchos problemas que tenemos, ya hemos hablado en varias ocasiones y no importa lo que digamos, al final de cuentas siguen en la impunidad los padrotes de Tlaxcala que en esa entidad y ciudad tienen a cientos de jovencitas y jovencitos a los que van dominando por medio del terror y las amenazas o la drogadicción para que ejerzan la prostitución y acepten la explotación sexual, y esos grupos operan en todo el país y en todos lados, en las zonas rurales donde la pobreza genera la desesperación y de ahí sacan a sus víctimas o secuestran a tantas jovencitas que de pronto desaparecen en ese mundo de la impunidad en la que vivimos y donde miles de familias sufren el terror y el horror al pensar sobre sus hijas o familiares desaparecidas sin que ninguna autoridad hagan nada o sabemos que existe una importante relación de complicidad y sociedad entre ellos y los padrotes y madrotas que controlan la explotación sexual y el tráfico y trata de gentes en todo el país, existen, sin duda, redes que tienen giros negros incluso en las zonas fronterizas de Estados Unidos… y nada pasa, al final de cuentas la impunidad y la complicidad sobran en el país, mientras, estamos en el puro bla bla bla…

Seguramente cuando podremos entrar a las entrañas de este brutal y peligroso negocio donde las víctimas son las mujeres y niños se conocerán historias de terror y de verdadero horror, se conocerán los asesinatos brutales, los castigos, el tráfico y la drogadicción, las relaciones con autoridades de todo tipo y la forma en que en todo el país operan esos negocios a la vista de todos, con los ojos cerrados de aquello que tienen la obligación de actuar para prevenir o eliminar esa explotación. Ahí están los casos muy sonados de muchos empresarios y políticos que van a lujosos departamentos o en hoteles selectos donde les llevan a las “muchachas” para el acompañamiento o la diversión y ellos saben de qué se trata, pero se quedan callados y aceptan esa forma de tenerles sujetos y enganchados en la complicidad, finalmente, de ahí salen las fotos que les incriminan y la forma en que se les logra chantajear por un asunto donde perdieron la cabeza, como en el cuento de la ranita, por unos buenos traseros… pero, puro bla bla bla… del chupe y la prostitución.