De la prima Felipe a la realidad

HACE UNOS MESES EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR ENVIABA UNA COMUNICACIÓN A TODAS LAS DEPENDENCIAS MANIFESTANDO QUE NO SE DIERA NINGÚN CONTRATO A SUS PARIENTES, HIJOS, ESPOSA, PRIMOS, TÍOS ETC. ASÍ LLEGAMOS CON UN ESCÁNDALO CUANDO SE DESCUBRE QUE LA PRIMA Felipa Obrador, tiene muchos contratos con PEMEX y ahora, después de supuestamente le habían informado al presidente antes del tema y dado instrucciones de que lo investigaran y cancelan los contratos se hicieron como el Tío Lolo en las oficinas de PEMEX, y después se provoca el escándalo y tienen que reconocer que existen esos contratos y declarar que los acaban de cancelar. No es malo que lo hagan pero ha sido tarde porque quedan dudas sobre la efectividad de las instrucciones del presidente dadas con mucha anterioridad y así pues sabe cuántos más existen en el mundo de MORENA. Y esto, sin duda alguna golpea al presidente como si ya no tuviera más conflictos y ataques que estar respondiendo y aclarando. LO DICHO: PUEDEN MÁS LAS AMBICIONES QUE LAS CONVICCIONES en muchos de los casos y militantes que se esconden en el movimiento.

Si bien el presidente es hombre de convicciones y seriedad en sus dichos para que correspondan con sus hechos, muchos de sus seguidores le hacen al tío Lolo y siguen las cosas como antes, esperando hacer con el poder los ingresos que proporcionan los puestos y los presupuestos, por eso al parecer cientos de políticos, empresarios y demás en vez de dedicarse a sus actividades normales buscan los puestos y los presupuestos, hace algunos años contaba que un importante empresario de Nuevo León, exitoso en su empresa decidió venderla y dedicarse a la política, cuando le preguntaron las razones, solamente dijo: “pues gano más en la política que en el empresariado y pues uno busca lo mejor para uno, así que vendo la empresa, ya no arriesgo nada ni trabajo tanto y me dedico a la milonga y a ganar dinero en los puestos y presupuestos”. Hoy, al parecer las cosas no son iguales, los temas se cambiarán y las relaciones familiares de los políticos tendrán que tener otros caminos, lo real es que muchos se pueden conocer cuando en verdad se entiende que en la política las relaciones y los compromisos son importantes y por ello, independientemente de lo que se diga, se pueden eludir las normas y hacer los negocios de tal suerte que por ello existen o siguen existiendo los grandes empresarios y financieros dentro del esquema del poder y con ellos se pueden hacer muchos de los negocios, por ello muchos siguen observando que en este campo de los usos de los fondos públicos y los recursos, ese grupo sigue haciendo sus negocios privados y en ellos, concentrado poder, al arropar en sus finanzas a muchos políticos que al paso del tiempo requieren de recursos para continuar en su “lucha por el poder” porque es cierto que en éstos tiempos, sigue imperando eso de que : Político pobre, es pobre político” y es así que no faltan los ricachones que aliados a los grillos tradicionales, primero los financian para que hagan sus carreras y después les den paso para que ellos, directamente, asuman el poder y sigan mamando de los fondos y recursos públicos para hacer sus negocios privados.

Tan es cierto lo que decimos que en Oaxaca se ha dicho y se sostiene con declaraciones oficiales que el anterior gobernador al lado de sus compadres, socios y cómplices realizaron saqueos brutales a las finanzas del estado y robaron a manos llenas de tal suerte que solamente los negocios realizados en el sector salud alcanzan cientos de millones de pesos en la compra de medicamentos chafas y donde un importante miembro de los grupos empresariales ligado a Peña Nieto y sus primos, hicieron grandes negocios y siguen en la impunidad al igual que el principal cómplice de esta atraco estatal que es el pillo Jorge, “El coco”, Castillo, y siguen siendo importantes miembros de la política actual y financiando con esos recursos robados a muchos de los políticos actuales para continuar con su esquema de impunidad y no se hace nada, así las cosas no se puede decir que el nuevo escándalo y la instrucción de impedir nuevos contratos y cancelar los existentes en contra de la prima Felipa es nuevo, lo que sucede es que es de mayor escándalo y esto nos muestra que en México sigue imperando aquello de que: EN EL PAÍS, SE CASTIGA MÁS EL ESCÁNDALO QUE EL DELITO.

El ASUNTO ES QUE EN LOS TIEMPOS ELECTORALES los fondos misteriosos que sostienen a muchos politiquillos, salen de recursos que anteriormente han sido saqueados a la nación ya sea por políticos corruptos o por empresarios que lograron concesiones y supieron colocarse donde “hay” negocios y así tenemos a muchos beneficiados con el saqueo nacional el FOBAPROA que ahora son multimillonarios y “mecenas” que siguen en las cercanías del poder aumentando su influencia al participar indirectamente, con amigos, socios y parientes en las campañas en los estados y municipios, por ello, por ejemplo, se nota en la entidad que el despegue de las inversiones inmobiliarias salen sin que se sepa si tienen el origen real de los inversionistas, porque en muchos casos, ligados a la corrupción que existe en el país, muchos de los nuevos inversionistas son los lava dineros de las mafias o los mismos grupos mafiosos y son los que más aportan a las campañas políticas, por esa razón cuando termina una administración municipal se dan permisos para la construcción que violan todas las normas, porque ahí está el gran negocio para los políticos con el pretexto de que necesitan recursos para las campañas y tener para los retiros por el tiempo que deben dejar el poder … para, después, seguir mamando de los puestos y presupuestos… así es la realidad y esta realidad, sin duda, la conoce bien el presidente porque tiene su origen desde épocas anteriores, cuando militaba en esos partidos que ahora son sus “enemigos” o “contrincantes”…