Cuna de lobos

En el Centro de Doma en que fue amaestrado este menda, estaba claro que la última palabra, en todo, la tenía el Jefe de Proveeduría y cuando se hacía evidente un desacuerdo entre él y la Jefa de Administración y Disciplina (“casa”, “papá” y “mamá”, les decían otros niños), los de la clase de tropa (“hijos”, este López incluido), sabíamos que se haría lo que había opinado doña Yolita, quien entrecerraba los ojos y con un tono de voz hipócritamente humilde decía nomás: -Ven tantito, por favor –y allá iba bufando tras ella, hablaban encerrados en su recámara, no mucho, hasta eso, para, acto seguido, salir el macho alfa a anunciar su decisión final… que invariablemente era la de ella, pero era su decisión decidir que se haría lo decidido por su contraparte, su dulce consorte. El que mandaba era él, faltaba más. ‘Tá bueno.

Anote la fecha: 21 de febrero de 2019 (por ahí de las tres de la tarde). No la olvide, porque es cuando nuestro Presidente de la República se topó con la realidad política nacional.

Es innegable que tiene en un puño a una mayoría inmensa de mexicanos y que su popularidad es creciente… sí, pero eso, en taco se lo comen los políticos, por buenas razones (y de las otras, también). Lo que opinemos los tenochcas simples no le ha robado nunca el sueño a ningún político auténticamente mexicano. El Presidente tiene a la gente, sí, pero la gente no hace leyes.

Contra los deseos y el proyecto en que tanto insistió el Presidente, el jueves pasado, muy presente tenga usted, el Senado aprobó por unanimidad, sin abstenciones, una Guardia Nacional (con mando civil, los militares nomás cinco años, reportando al Congreso a través del Secretario de Seguridad y sin saltarse la soberanía de cada estado), sustancialmente distinta a la que proponía el Ejecutivo. Los partidos de oposición, las ONGs y la ONU echaron cuetes y pidieron marimbas a Chiapas (tarugos no son). Ahora sigue que la Cámara de Diputados la vote y que no le haga ningún cambio para que ya pase a los Congresos de los estados (son cambios constitucionales).

Ya temprano, los líderes de las bancadas del Senado anticiparon su acuerdo en el proyecto que pasarían al Pleno, como finalmente así pasó.

Y para que quede claro, pidió a los senadores no hacer una ley que reedite la Policía Federal porque en su gobierno “no simularán”.

Y al requinto, Mario Delgado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados federal, declaró que a él le “gustaba más el modelo que salió de aquí” y por eso van a revisar a detalle lo que les mande el Senado, pues su grupo parlamentario respalda la postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Úchale”… ya vamos a empezar. No es lo que quiera el Presidente, es lo que legislen los legisladores, no se vale plantear la cosa como Presidente gana, Presidente pierde… no, el Presidente propone y el Poder Legislativo decide (ya sé, ya sé, es la teoría, pues).

En este caso estaban contra el proyecto de Guardia Nacional que quiere el Presidente, algunas no desdeñables ONGs y la ONU (poquita cosa), y los partidos de oposición (se solicita definición del término “conservador”, la conocida es del siglo XIX y “conservadores” de esos no queda uno vivo en el país, ni Fernández de Ceballos, digo),

Como sea, si después de su tránsito por las Cámaras de Diputados -federal y estatales-, se aprobara lo que parió el Senado, sería buena y mala noticia.

Buena noticia porque indicaría que los legisladores de Morena asumen como imposible el retorno a los tiempos del viejo régimen, del país de un solo hombre, como fue en el Pricámbrico Clásico. Buena noticia porque pudiera significar que hay decoro y aseo políticos. Sí, bien pudiera ser buena noticia.

Pero mala noticia si esto resulta de una fractura de predecible final en el seno de Morena: si esto es un enfrentamiento entre Ricardo Monreal y el Presidente, le tengo noticias a don Monreal: Andrés Manuel López Obrador tiene muchos recursos políticos a la mano desde la Cámara de Diputados federal y los Congresos estatales, para reventar el asunto (no se va a echar para atrás), y es mala noticia porque no sería beneficioso para el país que se quedara en el limbo la Guardia Nacional, sin aprobación de diputados (federales y locales), y con el Senado ya unánimemente decidido por lo que el jueves aprobaron. Sería malo.

No merecen nuestros militares estar entre dos aguas… ni nuestros policías, predefinidos sin derecho de réplica, como un fiasco; sí hay impresentables, pero también decentes: ya estuvo bueno de tanta denostación. Nadie brinca a defender a nuestros policías porque es políticamente incorrecto. Santos no son y si fueran santos, no servirían de nada.

Veremos qué sale de esta cazuela, nos toca como simples integrantes del peladaje nacional, esperar atentos la repuesta en escena de “Cuna de lobos”.