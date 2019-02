Crecimiento económico del 4 por ciento, reto titánico de AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina de este martes, expresa que sin duda alguna tiene un reto muy grande: que el país tenga un crecimiento económico del 4 por ciento.

La encomienda es titánica, pues desde hace 30 años no se logra esa meta.

Enfatiza el Primer Mandatario en Palacio Nacional que el objetivo de crecimiento económico para su sexenio es alcanzar el 4 por ciento.

Asevera que para lograr esta meta, se requiere el apoyo del sector privado, inversionistas extranjeros y sociedad civil.

El Ejecutivo federal señala que ya hubo un acuerdo en la reunión del lunes con empresarios.

“El acto del día de ayer con la iniciativa privada fue muy bueno, hay el compromiso de trabajar juntos para lograr que el país tenga crecimiento económico, que no ha habido en todo este periodo o ha sido muy raquítico”, añade.

Puntualiza AMLO que sin crecimiento no hay empleo.

“A eso se debe también la crisis del país, si no hay crecimiento no hay empleo, si no hay empleo no hay bienestar y no hay tranquilidad”, agrega.

Expresa que el pronóstico del 2 por ciento es insuficiente para el crecimiento del país.

“Queremos crecer en el sexenio a una tasa promedio anual del 4%, no del 2%”, asevera AMLO.

El compromiso del Presidente con el pueblo es enorme, por algo en la reunión de ayer con la cúpula empresarial señaló que es imperiosa la necesidad de que la economía camine, porque sencillamente no se puede distribuir lo que no se tiene.

También admitió que no podría hacerlo solo el sector público, solo el Estado.

Dijo que se requiere de la participación del sector privado y del sector social.

Se requiere la participación de todos, caminar juntos, enfatizó el Primer Mandatario.

LO QUE REQUIERE AMLO PARA CUMPLIR CON SU META

La principal, inversión, y mucha.

Inversión es lo que la economía del país necesita para superar el estancamiento que ha sufrido durante los últimos 30 años.

El financiamiento debe centrarse en generar más empleos con mayor poder adquisitivo y más productividad en el país.

Para lograr esto, se requieren cuatro indicadores básicos a los que la administración debe prestar atención:

1.- Garantizar el Estado de Derecho y la certeza jurídica (para dar certidumbre a las inversiones), cosa que no ocurrió con la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

2.- Simplificar la regulación vigente (que ayuda a prevenir la corrupción).

3.- Desarrollar más y mejor infraestructura (que además de generar empleos, reduce costos y aumenta la productividad).

4.- Capacitar y educar al capital humano (para que sea competitivo según las demandas de los diferentes mercados).

Aunque en teoría el plan de Andrés Manuel López Obrador es “adecuado”, el problema es que el Ejecutivo federal tiene poco margen de acción por las actuales condiciones económicas del país.

Los principales obstáculos son: el gasto comprometido, la deuda pública, la inflación, las altas tasas de interés y el Tratado de Libre Comercio.

¿Lo logrará el Presidente López Obrador? El tiempo nos lo dirá.