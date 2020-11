DÍAS DE MUERTOS

Hace siete meses, el 2 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la pandemia de Covid-19 había caído como anillo al dedo al gobierno, porque ante ella afianzaría el propósito de la “transformación”.

En una formidable actuación política, hay que reconocerlo, el Presidente ha utilizado a su provecho uno de los sucesos más terribles que ha padecido la humanidad, si no es que el más, y del que México no está exento en su dramatismo. El nuestro es uno de los países en el que la pandemia de Covid-19 ha hecho más daño.

Y así, día tras día, caso por caso, muerto tras muerto, López Obrador no se ha cansado de pregonar que pese a la desgracia, México está requetebién.

Claro, el zumbido de fallecimientos, aportados cada 24 horas (aunque no sean del mismo día, pero que muertos están) por el doctor Hugo López-Gatell, su científico de cabecera, porque ni Jorge Alcocer, el titular de Salud, le pasan por un oído y por otro.

Después de ocho meses de Covid-19 en México, ahora lo que cae como anillo al dedo al Presidente y, necesariamente, aunque deba cuidar mucho la peligrosa simbiosis, al doctor López-Gatell, es el Día de Muertos, 2 de Noviembre.

¿Cómo tan referencial y simbólica fecha hacerla fraternal y hasta patriótica, y que no parezca la culminación de un ignominioso proceso que agrega a los panteones del país 90,000 cadáveres más, cuando al menos la tercera parte pudo evitarse?

Ya el domingo 9 de agosto, cuando López-Gatell se acercaba al “escenario muy catastrófico” de los 60,000 fallecimientos por Covid-19 -entonces apenas eran 52,000-, el Presidente “bastante consternado” casi nos hace llorar.

Desde su oficina, o una de ellas, en Palacio Nacional, fue armando un “performance” en pasillos, mientras caminaba y era grabado, hasta llegar al patio central.

Con rostro “triste”, “apesadumbrado”, se colocó al lado de un soldado que ejecutó un toque de corneta para guardar un minuto de silencio por el poco más de medio centenar de miles de muertos por la pandemia que, en un verdadero enredo de números, para despistar la cifra final, dicen controlar desde Palacio Nacional.

Después de las guerras se rinde homenaje a los caídos bajo el feroz ataque del enemigo, pero no a los que por negligencia de quien comanda la defensa fueron abandonados a su suerte.

Disfrazar la culpa llama a la más dura de las sentencias de la Historia.

Aquel mismo 2 de abril, López Obrador dijo que a sus adversarios y a la prensa amarillista “los domina el odio, quieren que digamos cuántos muertos van a haber”.

“Esto me hace pensar”, añadió, “y es posible decir que estamos también viviendo en ‘temporada de zopilotes’”.

Como aquel 9 de agosto en el patio central de Palacio Nacional, ahora la idea fue mejor, no como anillo al dedo, pero sí caída del cielo.

¡Una ofrenda por Día (o días) de Muertos! ¡Un izamiento de la Bandera Nacional a media asta! ¡Un discurso que libra culpas!, pero no las hace olvidar.

Fue su segundo homenaje a los miles de muertos por Covid-19. Cuando el primero, apenas y contábamos 50,000. En esta ya más de 90,000. En el tercer homenaje, que puede ser pronto, cuántos serán.

Durante la inauguración de la Ofrenda para los muertos del Covid-19 en Palacio Nacional, el Presidente estuvo acompañado de su esposa y de representantes de pueblos originarios.

Como la propia pandemia en México, la Ofrenda fue muy vistosa. Además del discurso, López Obrador recibió una limpia.

“A partir de hoy se inician tres días de luto nacional dedicados a recordar a todos nuestros difuntos, y en especial a quienes han perdido la vida a causa de la pandemia del Covid-19”, dijo, pero no volvió a mencionar la pandemia durante sus palabras de casi cinco minutos.

El Presidente, el Gabinete, especialmente su equipo de Salud, bailan hoy la danza de la muerte sobre un osario. El Día de Muertos se ha convertido en Días de Muertos.

No habría sido descabellado que López Obrador pensara en ordenar el disparo de 21 salvas.

LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL… VELADORAS ENCENDIDAS

Fue más fácil llegar a los 90,000 muertos que ver la luz al final del túnel.

La primera vez que López Obrador lo dijo fue el 25 de abril, ¡hace seis meses!: “Sí hay futuro, ya estamos viendo la luz a la salida del túnel”. Pero el mentado túnel o se alarga o la luz es un espejismo, porque nunca termina de llegar.

Vaya, cuando transcurrió un mes de su expresión, lo recordamos porque nos parecía que ya había pasado un tiempo necesario para ver esa luz.

Sin embargo, estamos empezando el mes de noviembre, que históricamente inicia con el recuerdo de nuestros muertos, y aquel plazo de un mes se ha sextuplicado.

Pero una semana después, el 4 de mayo, el Presidente fue más explícito. “Les digo que ya falta poco, ya se ve la luz al final del túnel, creo que va a ser nada más este mes (la emergencia por el Covid-19), ese es mi pronóstico”, afirmó. Pues falló y su pifia ya suma seis meses y sigue contando.

“Incluso en algunos lugares”, afirmó entonces, “vamos a regresar a la normalidad… desde el día 17 (de mayo), y a partir del 1 de junio queremos hacerlo a nivel nacional…”.

Del 4 de mayo, llegamos al 26 de mayo y no se vio por dónde asomara una mínima chispa de luz.

Y precisamente ese martes (26 de mayo), una de las primeras cifras pronosticadas por el doctor López-Gatell caía como récord olímpico. México cruzaba la línea de los 8,000 muertos (8,134).

Fue uno de los primeros días de nuestro asombro. Era el primero al que calificábamos de fúnebre: ¡501 fallecimientos y 3,455 casos en 24 horas! Ya nos acostumbraríamos porque de esos vendrían muchísimos.

Pero ahora, con 90,000 muertos (y contando), el Presidente López Obrador, por decreto, organiza un homenaje a propósito del 2 de Noviembre. Pero no, no es Día de Muertos. México vive desde inicios de febrero de este año “días de muertos”.

Y a sus risueñas excusas, sus propias palabras y “recomendaciones” las evidencian. Nunca tomaron en serio el uso del cubrebocas (de hecho, López Obrador sigue sin utilizarlo); marzo, abril, mayo y junio, todavía alentaban a la gente a no aislarse, a acudir a los restaurantes; llamaban a no tener miedo. Y su romántico pensamiento les impide endurecer medidas (el que en pan piensa, hambre tiene) porque les horroriza que los puedan llamar dictatoriales o represores. En su lugar, prefieren seguir lanzando en cada conferencia, de mañana y noche, paladas de muertos.

El pasado miércoles (28 de octubre), México rebasó los 90,000 muertos, 30,000 más que el “escenario muy catastrófico” de los 60,000, predichos por López-Gatell.

Si el Presidente ya decidió hacer un homenaje funerario, al menos ese día, el subsecretario de Salud debió adelantar algún mensaje, pero olvidó su propio récord.

Este miércoles, en Francia, que sí ha declarado toques de queda nocturnos, acción bastante significativa ante una emergencia del tamaño de la pandemia que azota al mundo, el Presidente Emmanuel Macron expresó palabras que debieron retumbar en los oídos de quienes encabezan la alfonsodurazeana “línea de contención” del Covid-19.

“Francia nunca permitirá que mueran cientos de miles de sus conciudadanos. Estos no son nuestros valores”, dijo.

Sí, aquellas luces eran cirios.

29 DE FEBRERO: ‘EL COVID-19 NO ES EMERGENCIA’

Era la segunda rueda de prensa formal sobre Covid-19 en Palacio Nacional encabezada por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Este es parte de su dictamen, este día, sobre la enfermedad que comenzaba a carcomer el mundo:

“Ahora se deben tomar medidas de control y prevención menos fuertes que en 2009 (cuando enfrentamos la Influenza)”.

“En 2009 fue necesario tomar medidas por emergencia epidemiológica: El Covid-19 no cumple condiciones para ser emergencia”.

“No hay razón para seguir las acciones llevadas a cabo en 2009. Son muchísimos menos demandantes o intensas… porque hoy no somos el centro de inicio de la epidemia…”.

“(El contagio de Covid-19) es apenas indistinguible de un catarro”.

“Una pandemia no es necesariamente más grave que una epidemia”.

Semanas después hizo un resumen, a su manera, de cómo él, la Secretaría de Salud y el Gobierno Federal llevaban la estrategia contra el Covid-19, según afirmó, ¡desde diciembre de 2019!

Mencionó varias fechas (3, 9,16 y 22 de enero) en las que, afirmó, pusieron manos a la obra porque previeron una epidemia como la actual.

La primera conferencia oficial sobre el Covid-19 fue el 27 de febrero en la Secretaría de Salud, después, a partir del 28, en Palacio Nacional.

El subsecretario de Salud afirmó entonces que la primera conferencia fue el 22 de enero. Correcto, pero no era diaria.

Durante esas fechas dijo cosas como que el nuevo coronavirus no cuenta con un “importante potencial de causar enfermedad grave o muerte”.

Afirmó que “las personas… tendrán enfermedades infecciosas respiratorias en los próximos tres meses, y puede causar síntomas como fiebre, tos, malestar general y catarro, pero eso no quiere decir que estén con coronavirus”. Después reculó: Quien tenga esos síntomas debe dar por un hecho que es Covid.

22 DE MARZO: ‘SALGAN A LAS FONDAS CON SUS FAMILIAS’

Durante una gira de trabajo por Oaxaca, el Presidente López Obrador “mandó al diablo” la epidemia y, con ello, la protección de los mexicanos.

“No debemos espantarnos, no adelantar vísperas… Los mexicanos, por nuestras culturas, somos muy resistentes a todas las calamidades”, expresó como el tlatoani que intenta ser.

“No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase… Si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas…”. Sí, era casi abril, finales de marzo.

En esas fechas, México se encaminaba, efectivamente, al “escenario muy catastrófico”.

Hoy a ocho meses de pandemia, ¿cuántos deben a López Obrador y a López-Gatell el terror de haber entrado al sarcófago en que se ha convertido México?

En ocho meses de pandemia, López Obrador ha utilizado el cubrebocas no más de cinco veces, y quizá exageramos.

Aun así, todavía hasta finales de abril, el Presidente se aferraba a no suspender sus giras por los estados, en donde besaba desde niños hasta a adultos mayores.

UN 4 DE JUNIO, EL MERO DÍA DE SAN LÓPEZ

Son como el sosia del otro. Aquel 4 de junio es inolvidable para el pánico mexicano.

Durante una gira de trabajo por Chiapas, el Presidente soltó sabias palabras:

“Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”.

Algo parecido a lo que expresó Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla, u día de alumbramiento: “El Covid es cosa de ricos, los pobres estamos inmunes”.

Desde entonces, López Obrador no termina de contar los contagiados en su Gabinete, pero también entre sus legisladores o miembros destacados de Morena que hace semanas participaron en el proceso interno para elegir a su primer presidente nacional.

Mario Delgado, que entre maromas venció a Porfirio Muñoz Ledo, es uno de la lista cuartotransformadora que ha resultado positivo a Covid-19.

Además de Delgado, el virus ya atacó a Yeidckol Polevnsky, Antonio Attolini, Gibrán Ramírez, Irma Eréndira Sandoval, Zoé Robledo, José Rafael Ojeda Durán, Rocío Nahle, Jorge Arganis, Ricardo Sheffield, Arturo Herrera, Ricardo Peralta, Claudia Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez (próxima Secretaria de Seguridad nacional) y Joel Molina, quien lamentablemente falleció.

Todos ellos, según el Presidente ¿no estarían bien con su conciencia, o de plano, mienten, roban o traicionan?

Ah, pero ese mismo 4 de junio, en la Ciudad de México, el doctor López-Gatell, casi como un reto, porque algo le decía que nunca llegaríamos a tal cantidad de muertos, afirmaba que de llegar a los 60,000 sería “un escenario muy catastrófico”.

Sí, ya rebasamos los 90,000. En mes, mes y medio estaremos en 100,000. Y aunque esta vez no es un honor morir por la Patria, no hay fijón, mientras, claro, el Gobierno Federal haga homenajes y homenajes.

Son días de muertos, y si los mexicanos nos reímos de la muerte desde hace siglos, ¿por qué no podrían hacerlo Hugo López-Gatell por las tardes, y Andrés Manuel López Obrador por las mañanas?