Vargas del Villar, un líder comprometido con la democracia

Las deficiencias en la inseguridad se quieren cubrir con la consignación de personas, lo que también contraviene tratados internacionales

ERIC GARCÍA

Los diputados federales del PRI votaron en contra de la prisión preventiva oficiosa porque viola los derechos humanos y es una falsa idea de justicia, con la que se pretende sólo encarcelar a las personas antes de probar si cometieron o no una conducta delictiva.

La bancada que coordina Rubén Moreira Valdez y en acuerdo con la dirigencia nacional de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, sostuvo que las deficiencias en la inseguridad se quieren cubrir con la consignación de personas, lo que también contraviene tratados internacionales.

Esto no es justicia, aseguraron, los diputados Alejandro Domínguez, Graciela Ortiz y Arturo Yáñez Cuéllar, quienes al posicionarse en contra del dictamen explicaron que esta medida cautelar debe aplicarse de manera excepcional, sólo en aquellos casos que realmente lo ameriten.

“La mayoría legislativa quiere que ya no exista investigación, quieren regresar a un sistema inquisitorio, en donde sólo el simple señalamiento de que se cometió un delito, aun sin pruebas, sirva para imponer prisión a una persona”, enfatizaron.

Los legisladores priístas destacaron que los pobres son los que más sufrirán, porque son quienes no pueden pagar una buena defensa. Recordaron que, en febrero de 2022, en su tradicional conferencia mensual, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, señaló que la prisión preventiva castiga la pobreza, no la delincuencia, de ahí que llamó a avanzar en la creación de un sistema de justicia en México que no criminalice a los que menos tienen.

Alejandro Domínguez subrayó el voto en contra del PRI porque esta reforma pretende regresar al sistema penal inquisitorio y al que, reiteró, solamente ofrece disculpas.

Los oficialistas, dijo, están bañados en la soberbia, están empoderados y todo lo que dijeron que no iban a hacer lo están haciendo y a eso nos están sometiendo a todos los mexicanos.

Graciela Ortiz expresó que “una justicia que prioriza el encarcelamiento como respuesta dictatorial no es justicia, es una política de control que busca el gobierno mexicano actual del oficialismo olvidando el valor de los derechos humanos, la presunción de inocencia y el debido proceso que por décadas la izquierda de México proclamó”.

Arturo Yáñez argumentó que la experiencia ha enseñado que la prisión preventiva no sirve para resolver el fenómeno delictivo, ya que sólo tres de cada 10 personas sujetas a esta medida son declaradas culpables, mientras que el 70 por ciento resulta inocente.

Dijo que queda claro que la ruta del autoritarismo, de la dictadura, llegó desde hace algunos meses a México, vestida de Morena, Verde y PT.

Legisladores priístas reiteraron que en el PRI están en favor de la justicia, la legalidad y los derechos humanos.