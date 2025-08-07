CONGRESO DE LA UNIÓN
Vargas del Villar reafirma su compromiso por un país más justo y seguro
Busca fortalecer seguridad, salud y derechos de las mujeres * El vicecoordinador de los senadores panistas participó en más de 80 sesiones plenarias y presentó 24 iniciativas de ley, destacando la propuesta para recuperar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, suspendido por el actual gobierno federal
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, presentó su primer informe legislativo, destacando una agenda centrada en seguridad pública, salud, educación, justicia y derechos de las mujeres e infancia.
Durante su primer año en la Cámara Alta, Vargas del Villar participó en más de 80 sesiones plenarias y presentó 24 iniciativas de ley, destacando la propuesta para recuperar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, suspendido por el actual gobierno federal.
Otro de los temas que marcó su trabajo legislativo fue la garantía de acceso a estancias infantiles para hijos de madres y padres trabajadores, así como una iniciativa para que las colegiaturas escolares puedan deducirse al 100 por ciento en todos los niveles educativos.
Vargas del Villar también forma parte de siete comisiones legislativas, incluyendo las de Seguridad Pública, Justicia, Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional, desde donde ha impulsado propuestas para mejorar las condiciones de seguridad y fortalecer el Estado de Derecho.
PROMOTOR DEL DIÁLOGO ENTRE FUERZAS POLÍTICAS
Además, resaltó su participación en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, donde ha promovido el diálogo entre fuerzas políticas con el objetivo de construir consensos y avanzar en una agenda plural.
Con este balance, el senador panista reafirmó su compromiso de seguir legislando en favor de un país más justo, seguro y con oportunidades para todos.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Ricardo Monreal, en contra de eliminar los ‘pluris’
El diputado morenista cuestiona la propuesta de la Primera Presidenta * El legislador señala que la representación proporcional ha servido para incorporar voces que habían quedado al margen de la vida parlamentaria * Tal vez el reto no sea suprimirla, sino buscar fórmulas intermedias que permitan corregir sus fallas sin renunciar a sus virtudes, añade
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, cuestiona la viabilidad de eliminar por completo la figura de los plurinominales en el Congreso de la Unión y advierte que el reto de una posible reforma electoral está en mejorar el sistema actual sin desmantelarlo por completo.
“¿Vale la pena renunciar a la pluralidad para ganar cercanía? Tal vez el reto no sea suprimirla, sino buscar fórmulas intermedias que permitan corregir sus fallas sin renunciar a sus virtudes”, añade.
El también coordinador de los diputados morenistas recuerda que la representación proporcional nació como un remedio a la exclusión política, “pero con el paso del tiempo acumuló fallas: escasa rendición de cuentas, listas controladas desde las cúpulas y una desconexión creciente con el electorado”.
Frente a ello, reconoce que existe la propuesta de eliminar a legisladores plurinominales y usar el modelo de primera minoría para recuperar legitimidad democrática.
Monreal Ávila resalta que si bien es cierto que la representación proporcional, tal como hoy opera, presenta deficiencias, “también lo es que estas fallas pueden corregirse sin debilitar el principio que la inspira”.
Asevera que la representación proporcional, pese a sus limitaciones, ha sido esencial para ampliar la pluralidad, abrir el sistema político e incorporar voces que, de otro modo, habrían quedado al margen de la vida parlamentaria.
“En el fondo, el diseño de sistemas electorales implica decisiones profundamente políticas. Por ello, en la literatura especializada se reconoce que no existen sistemas que puedan evaluarse desde ópticas puramente técnicas: todos implican valores en disputa”, agrega.
Monreal menciona que no hay un sistema electoral “mejor” en términos universales: “Cada modelo representa una forma particular de equilibrar tensiones inevitables, entre ellas gobernabilidad frente a representación plural, eficacia frente a equidad, simplicidad y cercanía frente a pluralismo. La mejor alternativa no puede definirse de manera universal, sino depende de lo que una sociedad prioriza en un momento determinado”.
Agrega que, si el diagnóstico es que el sistema actual adolece de problemas como la falta de cercanía, la escasa rendición de cuentas y la débil conexión entre representantes y ciudadanía, la solución no necesariamente pasa por desmantelar por completo la representación proporcional.
“Más bien el debate podría orientarse a cómo transformarla. Existen fórmulas que permiten mantener la pluralidad sin renunciar a la exigencia de legitimidad y vinculación democrática. Entre ellas, destacan las listas cerradas no bloqueadas y las listas abiertas”, añade.
Expresa que al obligar a candidatos a competir en territorio, se fortalecería el vínculo directo con la ciudadanía y se ampliaría el conocimiento de las problemáticas reales. Además, al otorgar representación a quien no gane, pero obtenga un respaldo significativo, se incluirían voces minoritarias sin necesidad de listas partidistas.
Aclara que “la propuesta, sin duda interesante, parte de un diagnóstico atendible: el modelo vigente de representación proporcional mediante listas cerradas no siempre garantiza cercanía con el electorado ni promueve una representación genuina de sus intereses. No obstante, vale la pena preguntarse si el remedio propuesto atiende realmente la raíz del problema o si existen alternativas con menor costo democrático”.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Quieren controlar a la ciudadanía mediante la ‘ley espía’: Vargas del Villar
Critica reformas aprobadas en el periodo extraordinario del Congreso * “Este gobierno ya se convirtió en una dictadura. Quieren geolocalizar a todos los mexicanos a través de sus celulares”, asevera el vicecoordinador de los senadores panistas
En el marco del análisis de las reformas aprobadas durante el más reciente periodo extraordinario del Congreso, Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, alzó la voz contra lo que calificó como intentos del gobierno federal por controlar a la ciudadanía mediante leyes como la llamada “ley espía”.
Durante su participación en el programa ADN Opinión, conducido por Víctor Sánchez Baños, Vargas del Villar expresó su rechazo a las reformas en materia de seguridad, denunciando que el país enfrenta una “crisis institucional sin precedentes” y una estrategia fallida de combate a la delincuencia.
“Este gobierno ya se convirtió en una dictadura. Quieren geolocalizar a todos los mexicanos a través de sus celulares. Lo dijimos en tribuna, en medios y redes: el control total no es seguridad, es represión”, expresa el senador.
Vargas del Villar lamenta que, pese a los años de operación de la Guardia Nacional, los niveles de violencia se mantengan alarmantemente altos, con más de 200 mil personas asesinadas y más de 50 mil desaparecidas en el actual sexenio.
“La Guardia Nacional no puede sola. Necesitamos una verdadera coordinación entre los tres niveles de gobierno y mayor inversión para las policías estatales y municipales. El Ejército no es policía de barrio”, apunta.
El senador panista también critica la estrategia de “abrazos y no balazos”, señalando que ha demostrado su ineficacia frente al crimen organizado, especialmente en entidades gobernadas por Morena donde, dijo, “la violencia se ha salido de control”.
Advirtió que la inseguridad está dañando la inversión nacional y extranjera, lo que compromete el desarrollo económico del país. Como ejemplo, mencionó que un grupo musical amigo suyo decidió cancelar un concierto en Tamaulipas por temor a ser asaltado en carretera.
“Así no podemos seguir. La inseguridad inhibe la economía, deteriora el turismo, la cultura y afecta el ánimo nacional. Necesitamos recuperar las instituciones que este gobierno ha destruido”, señaló.
Sobre el uso de tecnología para vigilancia ciudadana, el senador panista señala que se pretende vigilar masivamente a la población, afectando la vida privada de millones de mexicanos, “cuando la gran mayoría son ciudadanos decentes que nunca han pisado un Ministerio Público”.
Vargas enfatiza la urgencia de una estrategia integral de seguridad, que abarque desde las policías locales hasta los reclusorios, con una apuesta clara por la inteligencia y profesionalización policial.
“La solución no es invadir la privacidad, sino invertir en instituciones que funcionen. México necesita seguridad ya”, afirma de manera categórica Vargas del Villar.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Vargas del Villar, defensor de la protección de los ciudadanos
Urge un cambio en la Estrategia de Seguridad del gobierno federal * Durante este sexenio “asesinan a un alcalde cada mes y a un policía todos los días”, una clara muestra del fracaso en la implementación de las políticas de seguridad actuales, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, en sus participaciones en las sesiones de la Cámara Alta se ha comportado como un defensor férreo de la seguridad de todos los mexicanos.
Ha señalado la necesidad urgente de reformar la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, por la sencilla razón de que ésta no ha logrado disminuir los índices delictivos en el país.
Vargas del Villar destaca la creciente crisis de inseguridad que atraviesa México y alerta sobre el aumento en la violencia.
Enrique Vargas asevera que durante este sexenio “asesinan a un alcalde cada mes y a un policía todos los días”. Estas estadísticas, afirma, son una clara muestra del fracaso en la implementación de las políticas de seguridad actuales.
El senador panista es contundente al afirmar que el modelo de seguridad del gobierno ha fallado en su propósito de proteger a los ciudadanos.
Recordó que votó en contra de la Ley de la Guardia Nacional, debido a que considera que esta medida no ofrece una solución real al problema de inseguridad en el país. El legislador propuso en su lugar fortalecer las capacidades de las fuerzas policiales a nivel estatal y municipal, destacando la importancia de invertir en seguridad local y en la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.
Vargas muestra su respeto hacia las Fuerzas Armadas, a quienes reconoció como una institución sólida y respetada, pero también aclaró que no pueden encargarse solas de la seguridad pública. “La Guardia Nacional no puede sola”, afirmó, enfatizando que, para cambiar el rumbo de la seguridad en México, es crucial reforzar y dotar de recursos a las policías municipales y estatales.
El vicecoordinador de los senadores panistas recuerda que en la administración anterior se recortaron más de 20 mil millones de pesos a los municipios, debilitando así su capacidad para responder eficazmente a los problemas de seguridad. Este recorte presupuestario, apuntó, ha sido uno de los factores que ha contribuido a que el actual sexenio sea el más violento de la historia reciente de México, con más de 200 mil homicidios y 50 mil personas desaparecidas.
También citó las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2016, las cuales sugieren que el Estado Mexicano retire a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública. Subrayó que el Ejército no debe encargarse de funciones que corresponden a la policía, indicando que “el Ejército no es una policía de barrio” y que esta asignación de tareas no es adecuada ni viable.
Ante la situación violenta en el país, Vargas del Villar reiteró la urgencia de adoptar una nueva estrategia de seguridad en México.

