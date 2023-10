Tenemos que apoyar al primer gobierno de alternancia: Enrique Vargas

Si le va bien a Delfina, nos va bien a todos, expresa el diputado panista * Ya una política de trancazos entre partidos políticos, porque aquí estamos hablando de gobierno, de resultados para los ciudadanos, expresa el exalcalde de Huixquilucan

JESÚS VIRA

Enrique Vargas del Villar, coordinador de la fracción panista en el Congreso mexiquense, pide que el Estado de México sea la primera entidad en donde todas las fuerzas políticas apoyen a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para salir adelante.

“Es el primer gobierno de alternancia y tenemos que ayudar, porque si le va bien a ella, nos va bien a todos, aquí estamos para jalar juntos, izquierda, derecha o centro, todos juntos para adelante”, afirma el exalcalde de Huixquilucan.

Vargas del Villar afirma que las acciones de la gobernadora que sean para el beneficio de los mexiquenses cuentan con el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN).

“En el Congreso del Estado de México lo vamos a analizar, lo que nosotros vemos es qué es positivo para el Estado de México, va a contar con Acción Nacional siempre que sea en pro del bienestar de los mexiquenses”, añade.

Al concluir la entrega de un centro de protección canino en Huixquilucan, el diputado panista reconoció que Delfina Gómez ha iniciado su gobierno con la mejor de las actitudes.

“Hoy lo pudieron ver y esto hay que aprovecharlo, no es ya una política de trancazos entre partidos políticos, porque aquí estamos hablando de gobierno, de resultados para los ciudadanos y por eso el mensaje que dio la gobernadora y el que yo di como coordinador fue un gran mensaje no solo para el Estado de México, para el país, porque no podemos seguir en confrontaciones, eso ya no”.

Enfatiza que hoy México necesita que todos salgamos adelante, para lo cual se requieren inversiones, pero si los empresarios ven que, “entre gobiernos, que entre partidos políticos y que nos seguimos golpeando, no van a venir y qué es lo que va a pasar, que nos va a tomar años para salir adelante”.

‘FORTASEG DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO 2024’

Insistió en la importancia del subsidio del Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que dejó de llegar a los municipios, por lo que pidió que en el presupuesto 2024 se incluya este recurso para la seguridad pública en los municipios.

“Yo creo que con 500 millones de pesos que pueden llegar a los municipios es muy importante porque, con que llegue a un municipio chico para más policías y armamento hace toda la diferencia y la seguridad pública es la exigencia de todos los días de la ciudadanía, por eso le pedí que en el presupuesto que va a mandar venga considerado este programa”, expresa Enrique Vargas, un liderazgo para el panismo y que seguramente estará en el Senado en el 2024.