Enrique Vargas, respaldado por todos los gremios de Huixquilucan
Reconocen su labor en el Senado de la República * Diversos sectores de la sociedad coinciden en que, desde su trinchera, el vicecoordinador de los senadores panistas no deja de escuchar sus necesidades que se reflejan en sus iniciativas de ley
Todos los sectores de la sociedad en Huixquilucan, Estado de México, respaldan al vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar, al considerar que, desde el Senado de la República, ha trabajado profundamente para proteger las libertades y a las familias.
Por si lo anterior fuera poco, también fortalece las instituciones para evitar el decrecimiento del país y seguir apoyando a este municipio desde la Cámara Alta.
En diversas reuniones, los trabajadores de distintos gremios coinciden en que, desde su trinchera, Vargas del Villar no deja de escuchar sus necesidades y, por el contrario, derivado del trabajo que realiza en campo para atender a la población, presenta iniciativas de ley para reformar algunos ordenamientos para proteger los derechos y la labor de estos sectores.
Al sostener encuentros con estos gremios de Huixquilucan, como lo realiza desde hace 10 años, el senador panista por el Estado de México agradece el respaldo de las y los huixquiluquenses a su labor y señala que continuará trabajando como hasta ahora, pues el objetivo es que la población de este municipio y, en general, de todo el país, cada día viva mejor.
Tal y como se comprometió en sus recorridos por el Estado de México, continuará escuchando y atendiendo las necesidades de todos los sectores, para que esto se traduzca en más iniciativas y en mejoras a las condiciones de vida y laborales de las y los mexiquenses, lo que lo ha llevado a ser el senador más productivo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El vicecoordinador de los senadores panistas se compromete a retribuir la confianza ciudadana y seguir escuchando cada uno de los sectores para mantener la cercanía y continuar apoyándolos en todos los ámbitos.
Vargas del Villar, solidario con los menores sin padres
Brindar respaldo a quienes quedan desamparados es urgente para reducir la desigualdad y proteger sus derechos * El vicecoordinador de los senadores panistas tiene dos propuestas de ley para que el Estado Mexicano implemente un registro nacional y un programa de apoyo destinado a niños y adolescentes que están en orfandad por feminicidio o desaparición
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, anda muy activo y haciendo su chamba como legislador.
Ahora presenta dos iniciativas en pro de los menores sin padres.
El senador panista tiene dos propuestas de ley para que el Estado Mexicano implemente un registro nacional y un programa de apoyo destinado a menores que han quedado en orfandad por feminicidio o desaparición.
La iniciativa fue llevada ante el Senado de la República con el propósito de asegurar que reciban asistencia emocional, educativa, económica y social.
El planteamiento surge ante la realidad que vive el país, donde miles de niñas, niños y adolescentes atraviesan este tipo de pérdida en un contexto de violencia persistente. Enrique Vargas advierte que la ausencia de atención institucional los coloca en desigualdad y riesgo de revictimización, por lo que insistió en que la protección debe ser permanente y con respaldo legal.
En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Vargas del Villar señala que el Estado tiene la obligación de facilitar acceso a servicios especializados y mecanismos de reparación del daño, resaltando que no debe recaer en decisiones momentáneas o voluntad política circunstancial, sino en políticas públicas estables.
La iniciativa plantea crear el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio o Desaparición, alimentado con información de la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales, en coordinación con el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Comisiones de víctimas en los tres niveles de gobierno. Con ello se busca integrar expedientes, garantizar atención y dar seguimiento continuo a cada caso.
También se contempla modificar la Ley de Asistencia Social para reconocer explícitamente el derecho de los menores a recibir apoyo especializado, además de diseñar un programa nacional con criterios claros de elegibilidad, transparencia y protocolos de actuación entre instituciones encargadas de seguridad y justicia.
Según cifras del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, México mantiene más de 128 mil personas desaparecidas, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta más de 4 mil feminicidios en el periodo reciente.
Ante este panorama, el senador destacó que brindar respaldo a quienes quedan en orfandad es urgente para reducir la desigualdad y proteger sus derechos.
Se requiere justicia presupuestal para las alcaldías: Ale Rojo
La alcaldesa de la Cuauhtémoc presenta en el Congreso-CDMX una iniciativa para corregir la “injusticia histórica” en la distribución del predial y el agua a las alcaldías * La también activista y feminista advierte que el modelo actual impide atender de manera eficiente las fugas, drenaje y reencarpetamientos con suficiencia presupuestal, especialmente en demarcaciones con alta carga de uso como la Cuauhtémoc
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega presenta ante el Congreso de la Ciudad de México un paquete de iniciativas que busca corregir lo que calificó como una contradicción estructural: las alcaldías tienen la responsabilidad legal de atender las vialidades secundarias, pero no reciben el predial ni los pagos por derechos del suministro de agua que se generan en esas mismas calles.
La propuesta plantea que esos recursos regresen directamente a las demarcaciones para garantizar mantenimiento, infraestructura y servicios básicos.
“La ley nos da la obligación, pero no nos da las herramientas. Nos exige resultados, pero no nos entrega los recursos, y de esta manera no se puede construir una ciudad justa”, dice la alcaldesa al entregar las iniciativas.
Ale Rojo de la Vega explicó que la falta de recursos limita funciones básicas como arreglo de fugas, mejora del drenaje y mantenimiento vial.
Subraya que esta situación afecta particularmente a la Cuauhtémoc, donde diariamente circulan entre 3 y 5 millones de personas, además de las 600 mil que viven en la demarcación.
“Mantenemos las calles más transitadas del país con uno de los presupuestos más castigados de México”, añade.
La alcaldesa expuso que la Cuauhtémoc genera alrededor del 13 por ciento del predial de toda la ciudad, pero no recibe un presupuesto proporcional.
“Con ese modelo jamás habrá justicia territorial”, añade.
Explica que, una vez descontada la nómina, el pago de Policía Auxiliar y servicios básicos, la demarcación solo dispone de 30 por ciento de su presupuesto anual para obra pública, programas y mantenimiento urbano.
En su mensaje, la mandataria llamó a abordar el contexto del Mundial 2026. Recordó que la alcaldía será uno de los puntos de mayor afluencia durante la justa internacional. “Queremos mostrar lo mejor de esta alcaldía: calles limpias, banquetas cuidadas, murales que cuenten nuestra historia, plazas que inspiren seguridad, orden, servicios de calidad. Pero ningún sueño se construye sin presupuesto, y la única vía para lograrlo es la justicia presupuestal”, agrega.
Las iniciativas presentadas incluyen la reforma al artículo 55 de la Constitución de la Ciudad de México para que las alcaldías reciban directamente el predial y el pago del agua generado en las vialidades secundarias bajo su competencia; además de reformas a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos; a la Ley Orgánica de las Alcaldías; y a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, todas en materia de fortalecimiento financiero de las demarcaciones.
Ale Rojo subraya que la propuesta no busca beneficios particulares para Cuauhtémoc.
“No queremos privilegios, no pedimos un trato especial, sólo queremos justicia: que lo que nace en nuestro territorio pueda invertirse y verse reflejado en el día a día de nuestro territorio”, dijo.
El paquete de iniciativas fue acompañado por el Grupo Parlamentario del PAN, encabezado por su coordinador, el diputado Andrés Atayde, quien señaló:
“Este par de iniciativas, en voz de la alcaldesa Ale Rojo de la Vega, lo que busca es descentralizar el gasto y, quién mejor que las alcaldías, que son los gobiernos más próximos, los que mejor conocen las necesidades de los pueblos y colonias de las 16 demarcaciones, para que tengan mucho más recurso y lo puedan, por supuesto, ejercer en beneficio de las y los chilangos”, añade Atayde.
Cuando la información se oculta, pierde el pueblo y gana la desigualdad: Celia Fonseca
Para ganar la confianza ciudadana urge construir en México que la transparencia sea un derecho humano entendible y accesible para todos, expresa la diputada federal
Porque la corrupción no sólo es un delito, es una tragedia social y prácticamente es la decadencia y debilitamiento del Estado de Derecho, la diputada federal Celia Fonseca, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, afirma que nuestra democracia necesita un nuevo pacto de confianza donde el Congreso sea casa de cristal, que los gobiernos sean evaluados con evidencia y donde las y los ciudadanos dejen de ser espectadores para convertirse en protagonistas.
Asegura que la corrupción es un fenómeno complejo que nace donde hay opacidad, donde no hay controles y donde no hay vigilancia ciudadana.
“Cuando la información se oculta o se fragmenta, pierde el pueblo y gana la desigualdad”, añade.
Al participar en el encuentro que reunió al Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Fundación Directorio Legislativo, la legisladora por el PVEM destaca que “la transparencia es el corazón ético de cualquier democracia”.
Fonseca agrega que “si las y los ciudadanos se informan, participan y exigen en tiempo real, ¿cómo aseguramos que nuestros mecanismos de rendición de cuentas evolucionen al mismo ritmo, evitando rezagos y fortaleciendo la confianza pública?”.
Ante su propio cuestionamiento, Celia propuso construir un sistema regional de indicadores de transparencia legislativa. Un índice que permita comparar, no para competir, sino para aprender.
Hoy la información existe, asegura, pero está repartida entre miles de rincones digitales y la transparencia debe ser accesible, navegable, entendible.
Ante ello, cuestionó: ¿De qué sirve la información pública si las y los ciudadanos no pueden encontrarla?
Por lo anterior consideró fundamental que la transparencia tenga enfoque de derechos humanos y que cada dictamen, cada presupuesto, cada acuerdo deba preguntarse: ¿A quién beneficia?, ¿a quién excluye?, ¿qué impacto tiene en la vida de la gente?
Porque la transparencia no se trata sólo de ver números; se trata de ver personas de tal suerte que, si algo nos une, es la convicción de que la democracia necesita un nuevo pacto de confianza.
Debemos demostrar que la democracia se construye entre países, entre instituciones, entre generaciones.
Por eso, afirma la legisladora Celia Fonseca, “combatimos la corrupción desde su raíz: buscando fortalecer los mecanismos de prevención de conflictos de interés, transparentar declaraciones patrimoniales, consolidar los órganos de control, revisar el gasto público y asegurar que cada peso tenga un destino claro”.
Aunque resulte indispensable no basta con publicar datos; hay que garantizar acceso, comprensión, máxima publicidad y utilidad. La información pública no es una colección de documentos PDFs: es una herramienta para equilibrar el poder.
En la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados de México lo hemos asumido así, especialmente en temas que nos cruzan con otros derechos: el derecho de niñas, niños y adolescentes, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la igualdad.
Siempre lo repito: una decisión transparente no solo informa; también protege, asevera la diputada pevemista Celia Fonseca.
