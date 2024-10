El país está quebrado: Enrique Vargas

Señala que si no se invierte en seguridad, el país no saldrá adelante * “Son unos improvisados, no entienden lo que pasa en México y no entienden que estas reformas son en perjuicio de México”, enfatiza el vicecoordinador de los senadores panistas

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, reitera que debe regresar el Fortaseg.

“Es uno de los compromisos que tenemos, que regrese el Fortaseg a México por el bien de las policías municipales”, añade.

Señala que una causa de esta problemática es porque se agotaron los fideicomisos.

“Se los agotaron porque se acabaron el dinero, vimos cómo subió el 50 por ciento la deuda en México y está quebrado el país, está quebrado el país y vamos a ver en el 2025 de dónde piensan sacar el dinero para salir adelante el próximo año”, agrega.

Y enfatiza: “Lo vuelvo a repetir, si no invierten en la seguridad en México, no vamos a salir adelante”.

Asevera Vargas del Villar que está el riesgo de llegar a un régimen dictatorial.

“Primero decirle a México que lo que está pasando hoy quieren que sea ya un México con dictadura y no lo vamos a permitir.

“Desde Acción Nacional vamos a dar un gran debate, vamos a defender a México porque no podemos permitir lo que hoy quieren procesar aquí.

“Estamos claros qué es lo que necesita México, estamos claros que esto no lo vamos y no va a pasar, porque en el momento que pase, México se va a ir para abajo.

“Ya vimos lo que pasó con su reforma judicial, vimos el show que hubo aquí en el Senado, ustedes lo vieron, las pelotitas cayendo, no sabían ni qué número era, par, impar”.

Hace énfasis en que los morenistas no están preparados para gobernar.

“Son unos improvisados, no entienden lo que pasa en México y no entienden que estas reformas son en perjuicio de México”, enfatiza Enrique Vargas.

Expresa que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está mal asesorada.

“Lo tiene que acatar. Yo creo firmemente que no le están informando a la presidenta realmente lo que está pasando. Esta reforma realmente en países socialistas es como lo hacen, ahora resulta que los legisladores van a estar encima de la Corte, sobre todo decirle a México que no vamos a permitir que hagan lo que ellos quieran”, expresa de manera categórica el senador panista Enrique Vargas del Villar.