Conflicto en casa

LO QUE ES LA VIDA Y LAS TONTERÍAS. RICARDO ANAYA NO SABE SUBIRSE SÓLO A UNA COMBI Y NECESITA QUE LO GUÍE UNA ENFERMERA PARA PODER CONOCER EL TRANSPORTE DE LA JODIDEZ, PERO SE ATREVE A DARLE CONSEJOS AL PRESIDENTE DE LO QUE DEBE HACER PARA MEJORAR SU TRATO CON LOS NORTEAMERICANOS…

Y LO QUE ES LA PUBLICIDAD Y LA COMERCIALIZACIÓN, EL GRUPO CERVECERO MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS GENERA UN “NOTICIERO CON NOTICIAS BUENAS” Y DICE QUE LAS MEJORES SON LAS QUE ANUNCIAN EL BAJÓN DE PRECIOS DE SUS PRODUCTOS PARA ALENTAR, EN LA SEMANA SANTA, EL QUE NADIE SE DESHIDRATE Y PUEDA COMPRAR CHUPE BARATO PARA ESTAR EN EL PEDO Y NO EN LA REALIDAD…

Y como anunciamos en muchas colaboraciones no estaríamos lejanos a las confrontaciones porque la visión de un CAMBIO DE SISTEMA implica muchas cuestiones, entre otras, la sumisión de los grupos empresariales a las determinaciones presidenciales, y esto es lógico, si no tenemos un cambio administrativo sino que buscamos un cambio de sistema llegará el día en que los acuerdos y los pactos para llevar la fiesta en paz, se vayan rompiendo porque no hay empresario que esté dispuesto a dejar sus ganancias para darlas a los demás, y esto, generará conflictos, como lo vemos ahora que Bimbo y Walmart al promover amparos en contra de la “reforma energética” y es claro que vienen tiempos difíciles donde la famosa “mafia del poder” que no se plegaba a la actual “mafia del querer” que anda en la coquetería con el presidente, tendrá que tomar posturas reales en la política o será arrasada por los acontecimientos y esto implica que veremos los apoyos financieros a muchos grupos de fifís que se supone darán una intensa batalla en este proceso electoral.

Sin duda, el presidente, en mucho tiene razón al pretender que se eliminen los subsidios que solamente han beneficiado a las grandes empresas, pero estamos en tiempos malos y la política es de tiempos y circunstancias, no es de momentos en donde la situación mala se complica mucho más porque se aceleran algunos factores en los procesos electorales y se tienen que garantizar las mayorías para imponer las políticas, y esto, cuando no hay una organización que aglutine en serio a los ciudadanos se puede convertir en un caos, y la violencia, en muchos sitios puede estallar.

Con seguridad el presidente y los encargados de los grupos de seguridad ven algunas cosas que los mexicanos comunes no vemos, por ejemplo, nadie explica las duras razones por las que las utilidades del Tren Maya se donan a los miembros del Ejército y ahora se anuncia que en el Tren Transístmico se dará la preferencia a los marinos y al Ejército, esto implica sin duda, que hay conflictos y que se deben garantizar los derechos y utilidades y funcionamiento de esos proyectos que serían los que se buscara perjudicar por parte de algunos sectores que ven que con ello se desprestigiaría la política presidencial. Y lo que nadie duda es que en cualquier nivel y cambio de las condiciones en el país, lo “caído caído”, y nadie dejaría que se les quitaran esos derechos, menos, cuando los militares son los beneficiarios.

Ya vimos que en otros tiempos, por ejemplo, en la reforma del presidente López Mateos donde devuelve los derechos de la electricidad al pueblo mexicano, aclara que no faltarán los traidores que le den el cambio tal como sucedió con la famosa reforma energética que solamente benefició a un grupo selecto de los fifís que siempre han gozado de los beneficios de las relaciones con el poder político, incluso en la actualidad, porque a pesar de que nos digan que se lucha contra el neoliberalismo solamente vemos a los grandes empresarios y banqueros al lado del presidente dizque apoyando sus proyectos pero no por convicciones sino por ambiciones, porque siguen siendo los beneficiarios de los contratos que les permiten gozar de los fondos y bienes públicos para hacer sus grandes negocios privados y pues en tales condiciones hay diferencias que van surgiendo y por supuesto nos llevarán a las confrontaciones como lo visualizamos hoy en día.

Algunos analistas señalan que esto se radicaliza porque se aceleraron los tiempos de la sucesión presidencial y que tan es así que las acciones están encaminadas a darle forja y forma a la jefa de gobierno ya que, por ejemplo, lo que nadie se atrevía a tocar en los grandes intereses y grupos de poder real del control en las calles, banquetas y distribución de artículos robados, clonados, de contrabando y control de los grupos de comerciantes ambulantes se comienza hoy, para dar paso a los nuevos grupos controlados por los dirigentes de la “izquierda”, y en este proceso, a pesar de que es un buen paso para normalizar las relaciones de miles de ambulantes y ayudarles a que no se les siga utilizando y cobrando piso y cuotas que en nada les benefician y si enriquecen a los grupos de poder, es claro que tendremos muchas batallas callejeras que llegarán a la violencia máxima, porque en este inter se utilizarán las mismas relaciones con la mafia y los grupos de tráfico de drogas que pretenden mantener un control en la ciudad, y es por ello que de pronto salen a relucir muchos datos que buscan desprestigiar, por ejemplo, a Omar García para distraer la atención y que no siga operando en contra de los grupos mafiosos que ya están operando con total violencia en la capital y que puede lesionar la buena nota que tiene la jefa de Gobierno en el campo de la gobernabilidad. Así que veremos cosas que no entendemos si no conocemos los cambios que se van dando en este proceso de sucesión adelantada que ha provocado el mismo presidente, por alguna razón que él solamente conoce. Bueno algunos dicen que por ello el presidente Biden se tropezó varias veces al subir las escaleras del avión presidencial norteamericano…