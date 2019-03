Cuartos de final a la vista

Cuatro de los ocho finalistas de esta justa pueden aspirar al triplete (Copa, Liga, Champions) siendo estos el Ajax, Barcelona, Manchester City y Porto, situación que no deja de ser más que interesante para todos aquellos amantes de las estadísticas, palmarés e historia del futbol que, dentro de ésta última sólo se han escrito 8 tripletes desde que existe la Copa de Europa/Champions League (mediados del siglo pasado), siendo los siguientes equipos:

Han terminado los octavos de final de la UEFA Champions League® para dejarnos una siguiente etapa más que atractiva con unos cruces dignos de esta competencia continental y que, derivados de la posición en sus respectivas ligas pareciera que todos deberán llegar al máximo de concentración y compromiso para enfrentar la siguiente etapa.

Cuatro de los ocho finalistas de esta justa pueden aspirar al triplete (Copa, Liga, Champions) siendo estos el Ajax, Barcelona, Manchester City y Porto, situación que no deja de ser más que interesante para todos aquellos amantes de las estadísticas, palmarés e historia del futbol que, dentro de ésta última sólo se han escrito 8 tripletes desde que existe la Copa de Europa/Champions League (mediados del siglo pasado), siendo los siguientes equipos:

Celtic (Escocia) 1966-1967

Ajax (Países Bajos) 1971-1972

PSV Eindhoven (Países Bajos) 1988-1988

Manchester United (Inglaterra) 1998-1999

Barcelona (España) 2008-2009

Inter de Milan (Italia) 2009-2010

Bayern München (Alemania) 2012-2013

Barcelona (España) 2014-2015

Así pues, existen solamente ocho invitados a esta cena donde sólo se sientan los “mejores” de Europa año con año, y lo entrecomillo debido a que no necesariamente son los mejores de sus ligas, el mejor futbol que se despliega (recordar al Porto e Inter de Milan de Mourinho) o los equipos más regulares y constantes que llegan a estas instancias, aunque en esta ocasión estamos hablando que de entre los finalistas tenemos a 6 líderes o sublíderes peleando palmo a palmo por el título de su respectiva liga (Ajax, Barcelona, Juventus, Liverpool, Manchester City y Porto) y Manchester United y Tottenham peleando por lograr puestos para la edición 2019/2020 de Champions League, por lo que se presume serán equipos que en su mayoría llegarán jugando con la mayor de las exigencias por lograr sus objetivos, quedando un tanto rezagados en esa exigencia mental y física la Juve y el Barca por la diferencia de puntos que tienen con sus más próximos perseguidores (15 y 10 puntos respectivamente), aunque el equipo blaugrana tendrá previo a su partido de Champions un duelo por demás decisivo ante el segundo lugar de LaLiga Santander®, el Atlético de Madrid, donde puede dar el “estoconazo” final a dicha competición si es que gana ese partido y obviamente los duelos anteriores y posteriores.

Pongamos que hablo del Atlético de Madrid

Y hablando de los colchoneros, tal pareciera que se les contagió la malaria de su equipo rival de ciudad ya que firmaron una semana por demás negra y negativa en sus esfuerzos por seguir peleando por la competencia de liga y la tan ansiada orejona. Y en esta última competencia es donde quisiera centrar mi comentario, ya que de aquel equipo ordenado táctica y estratégicamente que se plantó hace unas semanas en el Wanda Metropolitano para hacer un partido de equipo grande con aspiraciones a ser campeones y herir de muerte al todopoderoso equipo italiano, la Juve, no llegó ni la sombra de aquel cuadro siempre aguerrido a la cancha del Allianz® Stadium que sucumbió ante una Vecchia Signora que desde el primer minuto de juego sabía que aquella noche, era una noche para soñar, una noche de magia que sólo se dan la Champions League, en las que se citan los grandes jugadores con personalidad y amor propio por ser los mejores año con año, y así, Cristiano Ronaldo, firma otra gran exhibición de lo que significa ser constante, trabajador top, mentalidad ganadora y que, siendo arropado por su equipo, afición e institución, les regaló un hat-trick para lograr el pase a la siguiente fase y así, seguir en camino por lo que lo llevaron a la ciudad de Turín, ganar la orejona, siendo la última que ganaron en la lejana temporada 1995-1996.

Y esta derrota, no deja más que dudas en el seno del Atlético de Madrid, sí con autocrítica, pero con dudas al final de cuentas debido que a pesar de no tener los presupuestos al nivel de los grandes de Europa (Barcelona, Madrid, Manchester City, Manchester United, PSG), sí tienen una dirección deportiva que es más que acertada en sus contrataciones y refuerzos tanto en mercados de veranos e invierno para fortalecer las áreas que el Cholo solicita, y ni así les ha alcanzado para lograr su gran objetivo.

Y no han tardado ya ciertos medios de comunicación y muy probablemente agentes, a querer desestabilizar el avispero poniendo desde ya en el mercado a la gran estrella colchonera, al francés Antoine Griezmann (27 años), con el pretexto de la necesidad del delantero por ganar trofeos importantes y así enriquecer su palmarés personal y oportunidad de hacerse de un Balón de Oro, que hoy en día, está limitado a aquellos jugadores que ganan Champions League y no mundiales (al menos es lo que nos demuestra la historia reciente).

Al Cholo, se le vendrán entonces meses muy intensos para recomponer su plantilla, rehacer su estrategia y mensaje a jugadores puesto que en las temporadas venideras, seguramente el respetable del Wanda Metropolitano y directiva, exigirán enriquecer su sala de trofeos. La tarea no es menor ni mucho menos, pues al recién renovar su contrato hasta 2022 en un ambiente lleno de optimismo en su momento, hoy día debe ser un poco más tenso. Y sí, retener a su gran estrella, quien seguramente novias le han de sobrar en Europa por hacerse de sus servicios y ofrecerle proyectos deportivos ganadores y que él deberá decidir correctamente, si no, pregúntenle a Neymar Jr. del proyecto triunfador que le ofrecieron con base a sus necesidades y exigencias, y sí que ha tenido esos triunfos, mas no continentales, solo domésticos; pequeño gran detalle.

Drama en el descenso

En cuanto a la parte baja de LaLiga Santander®, mi sentir es que se decidirá entre los clasificados 16 al 20, siendo Valladolid (29 puntos), Villarreal (29 puntos), Celta de Vigo (25 puntos), Rayo Vallecano (23 puntos) y S. D. Huesca (22 puntos), estos dos últimos con un hedor a descenso más intenso que los restantes, por lo que también serán más que atractivos seguir de cerca los siguientes partidos de estos equipos involucrados en el siempre dramático desenlace de cada año.

Recomendación obra de arte

Y para cerrar esta columna estimado lector, si es que usted tiene un exquisito gusto por el arte, le recomiendo ampliamente busque en las plataformas de video, noticieros deportivos u otros medios, el resumen del partido Real Betis vs Barcelona y pueda deleitarse con los 4 goles que ha marcado el club blaugrana, poniendo en especial atención al 4to gol del equipo culé (tercero de Messi en el encuentro), una verdadera joya de técnica, visión y sutileza que ha marcado uno de los mejores jugadores en la historia de este bello e imponente deporte, el futbol.

Hasta la semana siguiente.