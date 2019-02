Clases de historia: Del ‘neoporfirismo’ al ‘neomaderismo’… ¿y ‘neopriísmo?

Si algo no debemos escatimar son las ganas que ha manifestado el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que el ambiente se note diferente en México

Dicen que la Historia se repite en ciclos. Así, el ejemplo más a la vista lo pusieron con el bicentenario de la Independencia, 1810, y el centenario de la Revolución, 1910.

Y, por ello, ya muchos contaban con que, en 2010, algo parecido a la pólvora o la “revuelta”, como decía Octavio Paz, no “rebelión” ni “revolución”, estremecería a México.

Bueno, quién sabe. Ocho años después llegó la Cuarta Transformación, no consumada todavía; en vías, aunque con demasiadas acrobacias y saltimbanquis en el escenario.

Si algo no debemos escatimar son las ganas que ha manifestado el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que el ambiente se note diferente en México.

Y aunque no creo, por si no se han dado cuenta, su principal cliente es el neoliberalismo, sobre el que ayer dijo es el periodo de más desigualdad que ha habido en la Historia de México, y el de más corrupción y más saqueo.

“El neoliberalismo”, dijo, “representa una política fracasada, inhumana, corrupta, que ya no puede volver a imponerse en nuestro país”.

Hay que puntualizar que todas las “mañaneras” son distintas. Nada que ver la de hoy con la de ayer, así algunos términos se repitan o los “puerquitos” sean los mismos.

Para la Cuarta Transformación, ni ayer ni ningún día festivo será de asueto.

Este lunes empezó agarrando al neoliberalismo de la cola para enmarcar el tema de los desaparecidos.

Porque todo lo que tenga que ver con violencia e inseguridad es causa de ellos, del neoliberalismo, que ahora también endilgó a Porfirio Díaz, con el “neoporfirismo”, y la verdad no sé si Díaz era un liberal consumado.

En fin, el Presidente puntualizó: “El compromiso de nunca más utilizar la fuerza, declarar la guerra para enfrentar problemas de inseguridad que surgieron por la desatención al pueblo, por el modelo económico llamado neoliberal o ‘neoporfirismo’, que se aplicó en beneficio de una minoría rapaz”.

“Ese es el problema de fondo; eso fue lo que desató la inseguridad y la violencia… La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”, recalcó.

Una especie de reconversión de la Historia porque dadas las bases de la “Cuarta” todo indica que el antídoto a tanta “desgracia” será el “neohidalguismo”, el “neojuarismo” y el “neomaderismo”, sin saber en qué dosis cada una, pues si a los anaqueles nos remitimos, todo periodo tuvo sus consecuencias, buenas, magníficas, pero también abominables.

El asunto siguió después de sus palabras “vamos a escuchar a Alejandro Encinas, que va a exponer sobre este plan (para encontrar a los desaparecidos, primero los vivos)”.

Y que el subsecretario de Gobernación se cuadrara: “Con su autorización, señor Presidente”.

Y quién manda, por ejemplo, a ex Presidentes de la República ser neoliberales. Ahí tienen que, sin ventanearlo por su nombre, habló de “coyotaje” y “corrupción” porque a uno de ellos, dijo (Felipe Calderón), se le ocurrió ser consejero de una empresa extranjera (Avangrid) que mantuvo contratos con la Comisión Federal de Electricidad.

Y no sé si la actuación de algunos miembros del Poder Judicial tengan que ver también con el neoliberalismo o el “neoporfirismo”, pero al golpe gutural de “todo eso se acabó” sentenció a jueces, magistrados y ministros, con quienes no las trae todas bien, por cierto: “(El) que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado, cuando menos”.

“Nada de que me voy a quedar callado. Una cosa es el respeto a otro Poder y otra cosa es que, sabiendo que hubo una transa, me quede yo callado porque no voy a ser cómplice.

“El pueblo se cansa de tanta pinche transa, para que quede claro”.

En su intervención, por ahí comentó que el resultado del malévolo neoliberalismo en los últimos 36 años “ni siquiera (es) comparado con lo que fue el saqueo colonial de tres siglos de dominación española”.

Pero la Historia no sólo es, quizá, cíclica, sino terca. La “Cuarta” trae, sí, novedades para la última generación, no para aquellas que ya conocen de los préstamos a la palabra, los precios de garantía, Segalmex (Diconsa y Liconsa juntas. Conasupo, dicen); la “autosuficiencia alimentaria”. O de la Cartilla (o Constitución) Moral de los 50.

Más aun, la experiencia política está sustentada no en sus colaboradores de “izquierda”, sino en priístas (en el gobierno o en el Congreso) que lo fueron casi de cepa, tales como Alfonso Durazo, Esteban Moctezuma, Manuel Bartlett, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal.

Vaya, puede ser lo del neoliberalismo, “neoporfirismo”, pero también asoma la nariz algo muy parecido a un “neopriísmo” que, con otros ingredientes, de allá como del sur del continente sepa Dios qué cosa surja.

