Charlas desmadrientas del tío Lolo

ESCÚCHAME TÍO, pues yo creo que son verdaderas chingaderas que los tacos aumentan tanto, por ejemplo, llegué crudo al Jarocho, y pedí una chela bien fría y un taco de bistec con chicharrón prensado y salsa de morita y que volteo cuando ya le ponía el diente en el taco y me doy cuenta de que su precio subía a 40 pesos y reclamé y que me dicen, pues si no le gusta ahí hay otras pinchurrientas taquerías y váyase, pague con dolor en mi corazón y salí recordando aquellos tiempos donde los tacos de canasta costaban cinco por un peso, pues ay compadre esos eran los tiempos de María canica, pues también eran los suyos y soñábamos con un mundo mejor, pues eso era antes de que o nos cansamos, nos fastidiamos, nos chingaron o dejamos de entender lo que eran las convicciones y nos fuimos a ver si podíamos, cuando menos, salir adelante con los nuestros, porque muchos, los oportunistas y verdaderos traidores que siempre han mamado de la “izquierda” pues a’i andan con puestos y presupuestos, con dinero para varios años y siguen en la política, porque no tienen mayor pedo, pueden comprar esos tacos caros o más, irse a comer a Polanco y tomar vinos de marca y codearse con los intelectuales fifís que los llevan del trasero a ver a sus patrones y pues les dan negocios, contratos y subsidios, y pues así, hasta los de Morena siguen en la grilla, no tienen ningún pedo, ni pasan hambres ni penas ni angustias. Ay, compadre, no sea tan quejón, lo escucha ya sabe quién y va a decir que además de cansado, encabronado y chillón, como los fifís… y lo puede demandar como traidor a la patria… aunque no reciba ni un pinche dólar de los muchos que mandan a los “opositores” que tienen empresas, contratos, concesiones y muchas más prestaciones, porque al parecer todo es cuestión de teatritos y de hacerla de pedo para estar latente…

Por cierto, hay quejas de que en la reunión, “del chigo de años”, política, de pronto, Porfirio, salió al baño a cambiarse el pañal y se topó con Mario y se le olvidó para qué le quería mentar la madre y fueron los dos a los “servicios” y al salir, ya sabes, las fotos y las notas de la “reconciliación del baño”, el abrazo del water, como el de Acatempan, así que cundo lo llevaron hasta la reunión hasta cara fría estaba molesto y encabronado, no ocultaba su dolor por ese error de Don Porfirio y de que él mismo haya olvidado de que el Alzheimer es cabrón, y ya sabemos los llantos de doña Ifi, quejándose de que no tenía madre Porfirio y que no importaban sus fallas sino que las cometía y aprovechaba el momento el Mario, el ojitos pajaritos, que al parecer pues está profundamente enamorado del “movimiento,” ya saben cómo son los riquillos cuando llegan a los excesos sexuales, sino que les preguntan a la candidata de Morena y al hijo de Salinas… porque, al parecer, pues si lo convencieron de andar en las filas del club…

Pues sí compadre pero tenemos que protestar por los precios del huevo, la carne, la leche, la tortilla, el pan, los tamales, los tacos y la terrible inflación real que pagamos en los mercados y en las calles, hay que hacer protestas y marchas como en los viejos tiempos, pues ay compadre solamente que consiga quién le dé un empujoncito de buena fe y le ayude a mover la silla de ruedas y que se acomide a cambiarle el pañal porque usted anda más jodido que los demás, ya no ve por las cataratas y así quiere andar lanzando bombas molotov y el otro día preguntaba que qué llevaban y si se prendían o se lanzaban ya sin mecha, y tomó el camión equivocado y eso le salvó del trenazo del Metro, pues sí, pero como ando de jodido a mi familia le vendría bien los 650 mil que darán por muertito, pues algo es algo, es como quitarle una canita a Mario de los muchos dineros que se chingaron…pues sí, comadre pero ellos no sacan un centavo del bolsillo, lo caido caíido y eso lo pagamos todos por el seguro y de lo que se chingan muchos, pues la neta es que valgo más muerto que vivo y quiero dejarle algo a mi vieja que anda muy mal… pues ya le dejó latas, corajes, angustias, hambre, fríos, malestares, represiones y ahora, si al final le quiere dar cuando menos unos cuantos pesos, cuando ya apolilló todos los muebles y jode todo el día de que todo anda mal y que en nuestros tiempos… ya deje de quejarse y piense en cómo puede solicitar un buen hueso para que cuando menos se quede callado y moviendo la cola como a todos esos que conocemos… pues busque la diputación por los viejillos o como un indio necio y tarado que es… y, por qué no vende su colección de libros de Marx, Engels, Lenin, el “Che” y todos esos que solamente estorban y ya nadie consulta ni lee., pues porque no valen, nadie aprecia el valor de las ideas y en todos los partidos de izquierda eso no vale más que para madres y estorban, ahora sí a lo mejor entiende, ya sabes quién, por qué la razón de que muchos se cansaron, encabronaron, cambiaron los caminos y siguen mentando madres… pero claro que hay un círculo de lamer culos que están ricachones y bien puestos para continuar con las intrigas y traiciones y ya veremos lo que resulta al final, pues ya váyase a su casa, mire nomás como anda todo golpeado, arañado como trepadero de mapaches, ensangrentado, lo llevo si quiere con la comadre. Hay compadre, pues como le digo, pues de allá vengo y es cierto, mi vieja me maltrata, me pega, me madrea, pero eso sí, por las noches hacemos el amor y con sabanazo dado, la paz al hogar retorna. Y hasta tequitos sudados me compra para el desayuno.

El tío Lolo se queda en la pendeja, el tiempo lo cambia todo, los precios y los aprecios, olvidos raros que de pronto aparecen en pláticas que no vienen al caso, ya no se pueden invitar a comer, sino al café y de Sanborns porque los otros son gourmets y cuestan caro. Hagamos una reunión de generación, pues ya somos muy poquitos y todos con dolores y lo que traen bajo el brazo es el vademécum y los teléfonos de emergencia de los doctores, y para quejas, me quedo en casa o escucho a los que responden la mañanera… todos andan sordinos y hay que gritar, y para gritos, pues con mi vieja… qué caray. Ahora ya no se aguantan los dolores de reumas y artritis y ni siquiera se soportan los viejos tiempos con los nuevos lameculos que hay en el círculo rojo que dicen controla el poder… pues a saber.