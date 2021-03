Carrera por la sucesión

NO se deben buscar posiciones políticas cuando las gentes tienen comisiones administrativas porque cuando ellas son las que tienen el poder de determinar las acciones en un tema tan delicado como la vacunación a los viejitos y por marcar distancias y poner su “granito de pendejez” en este tipo de actos la riegan al grado de que en Oaxaca, la Delegada de los programas de Bienestar, Nancy Ortiz, encargada del tema, a pesar de que recibió la oferta de proporcionarle apoyo y ayuda, poner a su disposición autobuses y recintos con comodidad para realizar la vacunación prefirió hacer sus tonterías porque anda en busca del voto en su región y así se complicaron las cosas, dejando a miles de viejitos, entre los que me encuentro, sin vacunación porque además de hacer largas filas de más de veinticuatro horas, en el segundo día se degenera mucho más el tema cuando cientos de gentes apartaban lugares para venderlos a los desesperados que quieren su vacunación y pagaron entre mil y mil quinientos pesos. Así que los que no teníamos para comprar el lugar tuvimos que estar en joda en las filas para que al final nos salieran con que no tenían más vacunas y se suspendía la vacunación y ahí andamos a lo pentonto buscando cuándo y cómo podremos tener la oportunidad de vacunarnos, solamente porque una señora que anda buscando puesto con presupuesto tiene las ocurrencia y se complican las cosas…

Estamos en esos tiempos donde las pasiones se desbordan y a lo mejor por eso el presidente declaraba que ya no tiene ninguna preocupación porque está seguro de que ya está listo el cambio en su nivel con una nueva generación y que él, al terminar el sexenio, se retirará a su Rancho: “La Chingada” y que por supuesto no recibirá a ninguna gente que esté relacionada con la política, se dedicará a escribir sus libros y experiencias y no entiendo de cómo terminará las acciones prometidas en el cambio de sistema y esto quiere decir que solamente se han dado fintas pero no cambios reales y que seguiremos al lado de los grandes mafiosos del poder que controlan la economía y que ahora son los grandes aliados del poder…

CUANDO nos aseguran que son nuevas generaciones pues no vemos entre sus colaboradores jóvenes quiénes tienen las características para este cambio, podemos pensar en que siguen siendo la Jefa de Gobierno, el Canciller Marcelo Ebrard y el Senador Monreal y ellos no son muy diferentes en el nivel de años, casi todos estarían en los sesenta y tantos años cuando se den los cambios y si esto es renovación generacional pues entonces ando totalmente perdido.

En general por el manejo y las atenciones no solamente por ser mujer sino porque tiene amplias afinidades ideológicas y muestras de lealtad con AMLO, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum parece merecer su plena confianza ya que recordemos que cuando López Obrador era el jefe de Gobierno en la capital ella llevó la responsabilidad de la remodelación de Reforma y de la construcción de los famosos segundos pisos y establecieron las amplias relaciones con la comunidad financiera y empresarial de la capital que le diera confianza al gobierno de AMLO con ello y otras muchas acciones donde mostró su capacidad y discreción creemos que tiene la confianza del presidente y de sus cercano círculo que le rodea, pero podríamos decir que en política del “plato a la boca se cae la sopa” y que nada hay escrito porque hemos visto cómo se han caído candidaturas amarradas por cuestiones de intervención norteamericana o porque las condiciones entre el cercano círculo presidencial cambiaron las cosas como ha sido en el caso de Moya Palencia en el tiempo de Echeverría y de Javier García Paniagua en los tiempos de López Portillo, pero en fin ahora las cosas cambian no solamente porque tienen que cambiar las formas y los fondos sino porque estamos, cuando menos así lo afirma el presidente, en tiempo de cambio de sistema y esto implica muchas pero muchas cosas en el cambio ideológico, moral, económico, social e incluso de la formación militar y de control de la seguridad nacional, en fin en lo personal no dudo que son las aspiraciones del presidente que coinciden con muchas de los mexicanos pero veo difícil por la misma cercanía con los Estados Unidos que le permitan realizar esos cambios que impactarían fuertemente en las relaciones internacionales y de seguridad con los Estados Unidos y ya vemos cómo se incrementan los roces con cualquier pretexto que consideren los cuerpos de seguridad norteamericanos y éstos influyen por supuesto mucho en las relaciones entre los dos países cosa que n se puede ni olvidar ni dejar a un lado.

Está claro que Andrés Manuel López Obrador no es un político tradicional, tienen la experiencia de años y conoce muy bien el sistema y las formas que utiliza para el control, en su caso, sabe que cuenta con una amplia aceptación de la gente y que quieran o no reconocerlo le ha dado al clavo para cuando genera los programas de atención a los más pobres y con ello ha ganado millones de seguidores incondicionales, algunos hablan de que es una forma absurda de gastar los recursos del Estado porque se destina al consumo y no a los elementos productivos y están equivocados porque el consumo aumenta la capacidad productiva y es necesario que esto lo entiendan los empresarios y busquen mejores calidades y precios para tener garantizado un amplio mercado que en condiciones de crisis está operando y no ha permitido que las masas del infeliciaje se desborden en protestas y demandas de ayuda porque al final de cuentas están recibiendo apoyos que jamás recibían porque se los robaban los políticos y funcionarios de los gobiernos anteriores, por esa razón creemos que los antiguos miembros de la mafia del poder que hoy son sus mejores aliados han entendido que la paz social es mucho mejor que las luchas sociales y esto les permite continuar con sus contratos y empresas ganando utilidades mejores que anteriormente porque cuando menos estamos seguros no tienen que entrar al canal de la corrupción que les descapitalizaba…Y LO QUE ES CIERTO ES QUE SE ABREN LOS CANALES PARA LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL ADELANTADA CONTROLADA, APARENTEMENTE, POR EL MISMO PRESIDENTE.