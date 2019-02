Brota otro grupo ‘fifí conservador’ a López Obrador #AprenderEsUnDerecho

En la misma semana en que le nace el Grupo Contrapeso a Andrés Manuel López Obrador, aparece oootro grupo de esos que el presidente llamaría fifís conservadores de la sociedad civil contra los proyectos de la Cuarta Transformación.

…

Arranca con un spot el grupo de activistas formado por artistas, científicos, periodistas y más, entre los que se encuentra la astrónoma Julieta Fierro con un videomensaje patrocinado por la asociación Mexicanos Primero, en el cual exigen que la nueva Reforma Educativa garantice: calidad y avance.

…

Con el hashtag #AprenderEsUnDerecho, los participantes exponen las razones de la defensa de la educación y exigen que la palabra ‘aprendizaje’ NO desaparezca de la Constitución. Así que el titular de la SEP Esteban Moctezuma Barragán tendrá que ingeniárselas para lidiar con quienes no le merecen confianza a Ya Saben Quién.

LO QUE DIRÁN EN EL INFORME DE 100 DÍAS EL GABINETE LEGAL Y AMPLIADO

Aunque usted NO lo crea, todavía no se cumple un año del gobierno de la Cuarta Transformación, vaya ni siquiera van cien días, esto será la próxima semana, sin embargo Andrés Manuel López Obrador prepara sendo informe para el 11 de marzo.

…

Para tales efectos, el presidente se reunió esta tarde son su gabinete legal y ampliado. Así que prepárese para escuchar una larga lista de lo que se echó abajo.

…

El Secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú dirá que tumbó el megaproyecto del Nuevo Aeropuerto de Texcoco, y que el de la Base Aérea de Santa Lucía todavía no recibe el aval de la Mitre, de igual forma el Tren Maya y el del Istmo no tienen estudios de impacto ecológico.

…

La Secretaria de Energía Rocío Nahle explicará que se acabó el huachicoleo por arte de magia, que la próxima navidad si va a importar gasolina, y que el desabasto sirvió para darnos cuenta de lo importante que son los hidrocarburos y las ventajas andar a pie o en bicicleta, además que sigue aumentando el números de muertos en Tlahuelilpan Hidalgo que hasta el momento van 133.

…

El Secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán que se entretuvo horrores en su declaración de bienes y hasta hace unos días corrigió que no es licenciado en Derecho porque debe unas materias, hablará de lo fácil que fue derrumbar la Reforma Educativa y la evaluación de maestros, pero con la buena nueva de que Elba Esther Gordillo ya está con nosotros para salvar la educación.

…

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo presentará el primer récord del sexenio: el mes de enero fue el de más asesinatos dolosos en la historia de los registros, pero ya viene una Guardia Nacional que no sabe si será con mando militar o no, porque eso está a contentillo de su jefe, aunque sea ilegal que un general en activo se haga cargo.

…

La Secretaria del Trabajo María Luisa Alcalde, presentará una larga lista de maquiladoras en el norte del país que cerraron puertas y otras que están en huelga, pero que su papá sigue haciendo un jugoso negocio en el ramo.

…

La Secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval y el titular de la UIF Santiago Nieto Castillo dirán que ya mero reúnen pruebas contra Gilberto García Alcocer para inhabilitarlo en la Comisión Reguladora de Energía, pero por el momento seguirá quemado en leña verde en las conferencias mañaneras.

…

El Jefe de la Oficina de Presidencia Alfonso Romo dará a conocer que los empresarios le hablan muy a fuerza, pero que el Consejo de Empresarios del Ejecutivo está haciendo grandes negocios, entre los que están las tarjetas de nómina de Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego y próximamente los contratos para Bernardo Gómez de Televisa, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Miguel Alemán y Sergio Gutiérrez Muguerza.

…

La Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero no tiene nada que decir porque le desmantelaron la secretaría y porque los subsecretarios Zoé Robledo y Alejandro Encinas le reportan directamente a López Obrador. Ahhh si, puede decir que reclutó a 12 gobernadores del PRI para próximamente formalizar el PRIMOR.

…

Y por último -no alcanza el espacio, le seguiremos en estos días- el titular de Sectur Miguel Torruco Marqués dirá que aparte del bodrio de spot de propaganda de Morena que simula ser publicidad turística, NO vendrán más turistas porque NO habrá NAIM en Texcoco, y que está super feliz de mudarse a Chetumal ya que se librará de las conferencias mañaneras.