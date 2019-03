Bienvenida la 4aT al neoliberalismo: AMLO considera apertura de bonos de Pemex en la Bolsa

Para ser liberal, esta mañana Andrés Manuel López Obrador se vio muy neoliberal, porque la puerta que abrió a la posibilidad de emitir bonos de participación de Petróleos Mexicanos en la Bolsa Mexicana de Valores, es una propuesta que criticó sin tregua al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

…





Y aunque el Presidente aseguró en Palacio Nacional que las finanzas de Pemex bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza son sanas, es la petrolera más endeudada del mundo con más de 200 mil millones de dólares, y necesitará capital privado para hacer frente a sus compromisos y promesas de campaña.

…

Así que de los calificativos presuntamente negativos con que embiste a sus adversarios, le queda el ‘conservadurismo’ y ‘neo porfirismo’ porque el ‘neoliberalismo’ ya empieza a ser parte de la Cuarta Transformación ¿o acaso va a nacionalizar las empresas que eran del Estado y se privatizaron..?

…

Dicen los expertos que lo mismo tendrá que pasar con la Comisión Federal de Electricidad, la reapertura al capital privado es el salvavidas necesario, y el bajo perfil de Manuel Bartlett Díaz sumado a la distancia de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, es un indicador de próximo volantazo.

…

De esas señales ya hay algunos flashazos. Si se observa con atención, la inyección de Hacienda de Carlos Urzúa Macías a Pemex por 17 mil millones de pesos es una reacción a la reducción que hizo la calificadora Fitch Rating, dejándola al borde de perder el grado de inversión.

…

Pero no se muerda las uñas, el próximo lunes 18 de marzo sabremos si va en definitiva la refinería de Dos Bocas que presuntamente frenó el subsecretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez, si arranca la licitación, y si Pemex emitirá bonos de participación en la Bolsa. Los neoliberales pusieron a enfriar el champagne para la 4aT.

AHORA CIBERATAQUE DE ‘AMLOVERS’ CONTRA REGUILLO, DIRECTORA DE SIGNA_LAB ITESO

Por si quedaba alguna duda de la virulencia de la #RedAMLOVER cabeza de la estrategia orquestada para atacar a medios de comunicación, periodistas y críticos de Andrés Manuel López Obrador, a partir de que Signa_Lab del ITESO reveló el ciber ataque, la directora Rossana Reguillo recibió una embestida brutal que prueba la existencia del cibercomando.

…

Como respuesta, López Obrador negó cualquier participación de su gobierno en esta estrategia: “Qué bueno que salió el estudio de esta universidad, pero no es cierto que haya un grupo promovido por nosotros para defendernos en contra de los que nos cuestionan o nos critican, además con derecho, porque es legítimo, nosotros no tenemos bots“. Pero no se trata de bots, según Rossana Reguillo.

…

Además el estudio del ITESO nunca relacionó al gobierno de AMLO con esta estrategia de ciberataque, pero el presidente se puso el saco y atacó de nuevo a los ‘conservadores’ y la prensa ‘fifí’.

…

Sentenció en la mañanera: “Por eso también mi cuestionamiento a la prensa fifí porque son conservadores con apariencia de liberales, son especialistas en la simulación, ahora resulta que este estudio nos cuestiona porque hablamos de la prensa conservadora, de la prensa fifí“.

…

“¿Saben cuál es la verdadera doctrina de los conservadores? la hipocresía, todo lo que ellos hacen, piensan que lo hacen sus semejantes, eso es característico del conservadurismo, cuando las guerras sucias, se acuerdan de aquellos videos del populismo pues ya hay información de que sí estaban financiados por el conservadurismo, bueno, me van a obligar ya ni modo, me cuesta mucho trabajo a mi, les voy a entregar el estudio, se los voy a entregar. ¿Se acuerdan? Es un documental, el populismo en el mundo, segundo capítulo de Argentina con Perón, el populismo en Venezuela y el populismo en México con ya saben quién“.

…

El Presidente afirmó que nunca le faltará el respeto a los medios y mucho menos a perseguir a nadie, aunque sí ejercerá su derecho de réplica: “No, el que nada debe nada teme. ¿O ustedes se sienten de la prensa fifí?”.

…

“Este es otro asunto, además lo dije el lunes, es muy interesante el debate, o sea, fuera máscaras, nada de que soy independiente, soy objetivo, soy profesional, no tengo partido, no represento a nadie, no, además es mejor decir yo tengo esta postura y nosotros ejercer nuestro derecho de réplica”.

…

Y de nuevo sacó el caso del periódico Reforma: “Malo sería si de parte del Gobierno hubiese una actitud de persecución, esto que salió a denunciar el periódico Reforma, que por una deuda o supuesta deuda de 20 mil pesos se le está hostigando porque no nos gusta lo que escriben, se pasaron, o sea, fue demasiado”.

…

“Nosotros no vamos nunca a faltarle el respeto a los medios, mucho menos a perseguir a nadie, a coartar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, lo único es que sí vamos a ejercer nuestro derecho de réplica, y es interesante que haya este debate, que se dé esta polémica porque así yo creo que todo mundo actuamos con mayor responsabilidad, todo mundo“.

QUE CINCO SENADORES DEL PAN SE VENDIERON PARA AVALAR A MINISTRA

¡Cómo está eso de que 5 senadores del PAN de la bancada de Mauricio Kuri se vendieron a Morena..! El periodista José Cárdenas aseguró que el partido de Marko Cortés Mendoza aportó valiosos votos para avalar a Yasmín Esquivel Mossa como ministra de la Suprema Corte de Justicia que preside Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.