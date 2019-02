Bajo ‘estado de euforia social’ que el ‘pueblo sabio’ reviente

El día de la explosión en Tlahuelilpan, el Ejército no pudo convocar “a la razón” a los pobladores ante lo intoxicado que estaban por el éter de la gasolina respirado, dijo el viernes pasado a senadores Alfonso Durazo, titular de la SSPPC. Pero van 124 muertos

Desde que el fatídico número de fallecidos por la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, el pasado 18 de enero, rebasó los 100, hará aproximadamente una semana, el tema fue arrinconado mediáticamente.

En las “mañaneras” de la semana no se aludía al tema. Sí al plan contra el “huachicol”, pero del trauma que sufrió Tlahuelilpan, nada.

Sólo los voceros del IMSS o del ISSSTE o cualquier otro nosocomio salían a avisar que los muertos pasaban de tal a tal cantidad.

Es obvio que desde el grave incidente el gobierno federal no quiso mancharse con el asunto, a pesar de que, como el caso de las vías del ferrocarril bloqueadas por la CNTE en Michoacán, enfrentarlo es asunto de su jurisdicción, pidiendo o no, informes o cuentas al estado afectado, pero no haciéndose a un lado.

Este viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo a senadores en el lamentable hecho, el Ejército no tuvo culpa alguna porque “era difícil convocar a la razón a los cerca de 800 pobladores”.

Tras entregar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para su análisis y aprobación, el funcionario federal señaló que la gasolina contiene éter, un componente que “se usa para drogarse” y que ante la exposición a la que se sometieron los pobladores para extraer ilegalmente combustible “estaban en un estado de euforia”.

Vaya muchos entendemos las palabras de Durazo que, llanamente, intenta decirnos que los pobladores estaban algo así como “grifos”, y que hacerlos desistir de su delito era tan difícil para los militares o policías, como enfrentar una guerra.

Horas después del fatídico hecho, muchos opinaron que la intervención militar o policial, sin disparos, sino con alguna otra táctica de disuasión, pudo, quizá, generar heridos o, de forma lamentable, algún muerto o dos.

Pero, señores, al día de ayer ya se contabilizaban 124.

Claro que ni hoy podemos decir que el Ejército o la Policía tuvieron culpa en la explosión. De lo que hablamos es únicamente de la prevención. De la capacidad que se supone tienen los encargados del orden público.

En eso, nadie puede negarlo, sí fallaron.

“Debido a que estaban en un estado de euforia, originado por la exposición a un ambiente saturado de sustancias tóxicas, como el éter, era difícil convocar a la razón a los cerca de 800 pobladores de Tlahuelilpan, en Hidalgo, que extraían gasolina de una toma clandestina“, aseguró Durazo.

Un grupo de 25 militares difícilmente pudo haber generado la conciencia que se requería en ese momento, añadió.

“La gasolina tiene un componente, éter, y se usa para drogarse, y hay opiniones médicas que estiman que esa euforia social que se registró ahí obedeció precisamente al consumo, a la exposición de la gente a ese ambiente saturado de sustancias tóxicas.

“Consecuentemente era doble o triplemente difícil convocar a la razón a ese grupo social que había sido expuesto intensamente a elementos que se usan para drogarse”.

Los hechos del 18 de enero marcan otra fecha calamitosa para el país. ¿Por qué ésta deberá olvidarse como si nada hubiese pasado?

¿Qué 124 o más muertos no pesan tanto como 43?

¿Es una fecha para olvidarse, sin una investigación seria, solo porque el razonamiento deambula entre que era una toma ilegal de un ducto de Pemex (vigilada por militares y policías) y que quienes, por una razón u otra, robaban combustible estaban como “grifos”?

Hay cosas que no se olvidan jamás. Y el nuevo gobierno debe anotarlas. Porque comienzan a acumularse.

[email protected]

@RobertoCZga