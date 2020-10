Atraco en cámaras legislativas deja sin protección a periodistas

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó con su mayoría gubernamental, el concepto de la cancelación de fondos públicos, aprobado con el dictamen de la Comisión Presupuestal y de Cuenta Publica. Sobre dicha cancelación de recursos económicos, que se rescinden a denominaciones de los organismos oficiales o particulares. Los legisladores se llevaron fondos por valor 68 mil 470 millones de pesos, que les quitaron a cuando menos 120 ó más concesiones como fideicomisos autónomos, de las diversas actividades de seguridad, protección y otras de tipo social. Enviados inmediatamente para su ratificación protocolaria en el Senado de la República y la reasignación de los fondos al Gobierno Federal.

Fue un dictamen en duda en el cual 20 diputados de Morena, PT, PES y el PVEM fueron a favor y 15 legisladores del PAN, PRI, MC y PRD fueron en contra. La nota destacada fue que dos diputadas de Morena Roció Varela y Lidia García votaron en contra y también se abstuvo la diputada Laura Imelda Juárez por la misma causa.

Entre los diputados opositores no dudaron en calificar como un “atraco en despoblado” la desaparición de dichos fondos, puesto que la misma Comisión de los diputados no supieron a donde irán a parar, solo ha trascendido que irán a quedarse en la Federación. Entre los indignados legisladores destacan que hubo un engaño incalificable, puesto que la Comisión hizo comparecer a los especialistas en cada ramo – hoy desaparecido – y no se tomaron en cuenta sus explicaciones.

Entre los fideicomisos cancelados esta el que promueve el desenvolvimiento de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, que es un grupo civil creado ante la enorme cantidad de hechos violentos en contra del periodismo, que ha dispuesto además la organización de una Ley de Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, integrada por servidores públicos y dicho órgano autónomo que colabora con el diseño de actividades preventivas y en su caso emitir opiniones en la defensa del periodismo actualmente perseguido por la delincuencia organizada.

¿Quién va a responder por las agresiones. ? Hay actualmente 1600 casos en peligro.

