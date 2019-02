Aristóteles en nuestros días

Cuando era un joven estudiante, al igual que muchos de mis compañeros, creía que la lógica era una materia histórico-cultural venida a obsolescencia, pero más tarde, al haber abrazado la abogacía como profesión, la política como vocación y la academia como propensión, descubrí la necesidad de convivir con el silogismo, el dilema, la disyuntiva, el teorema, el axioma o la hipótesis, así como de repeler la falacia o el sofisma.

Las enseñanzas de Aristóteles y los manuales de lógica se convirtieron en libros de mi cabecera, pero no para mi deleite cultural, sino para mi sobrevivencia vital. Gracias a ellos he podido descifrar el comportamiento, el pensamiento y hasta las intenciones de mis colegas, de mis amigos, de mis socios, de mis clientes, de mis jefes, de mis colaboradores, de mis adversarios y hasta de mis gobernantes.

Quizá por eso, en algunas noches de estos tiempos, El Estagirita saltó del buró, me despertó y me alertó. Sombras en el río Potomac y en el río Arauca. Mal panorama sobre los puentes, pero lo aprendido, al igual que lo bailado, es inembargable.

Muchos lugares han sufrido actos de terrorismo. De allí se pasa a la solicitud de mayores espacios para la autoridad, en detrimento de los espacios del individuo. ¿Habrán visto su futuro? ¿Ya sabrán algo de su presente? Por eso es oportuno repetir la preocupación de que, frente a un problema tan grave, los humanos podamos actuar orillados por el temor, que es mal consejero; por la irreflexión, que es mala promotora; por el protagonismo, que es mal socio; por la imitación, que es mala amiga, o por el interés, que es mal amo.

Es el terrorismo la más bárbara, la más injusta y la más cobarde de todas las agresiones a las que puede someterse a una sociedad. Para poder asumir, con éxito, su combate, las propias sociedades victimizadas tienen que sacrificar su propia dignidad con los mismos vicios de lo que se pretende combatir: Clandestinaje, espionaje, oscuridad, ilegalidad e inmoralidad. Tienen que pagar el precio de regalar a sus espías una buena parte de su poder político y, en ocasiones, una buena parte de su poder constitucional.

Todos los días, el sistema de seguridad aeroportuaria encuera a los pasajeros y, con ello, les recuerda, primero, que tengan mucho miedo y, segundo, que ellos están para cuidarlos y protegerlos, pero no les dicen que no han podido cuidar ni el cine ni la escuela, ni el metro ni la calle, ni el maratón. ¿El maratón? ¿Los espectáculos deportivos? ¡Cuidado con los estadios! Ya no les den ideas.

Si Aristóteles sintetizara mi preocupación en un dilema nos diría que si no cuidan su seguridad perderán su libertad, y si cuidan su seguridad perderán su libertad. De todos modos, Juan te llamas. ¡Qué pena por la libertad de muchos nobles pueblos del planeta!

Voy a otro atolladero. Venezuela tiene dos gobiernos con un “empate técnico”, con dudas de legalidad y con confrontación de grupos, de proyectos y de clases. De los dos no se hace uno solo. ¿Habrán visto su futuro? ¿Ya sabrán algo de su presente? Existen, en el cuerpo del sistema político, algunas enfermedades que son muy sintomáticas. La pobreza, la injusticia, la inseguridad y la guerra son algunos ejemplos de ellas. Duelen, asustan y lastiman, pero existen otras que, siendo igual de graves, son asintomáticas. La desesperanza, la conspiración o la inestabilidad no son tan notorias ni tan mensurables. No integran estadística alguna ni hay una sola fotografía de ellas en los medios de comunicación.

Por eso, los políticos medianos, y hasta los mediocres, pueden detectar muy fácilmente la miseria y la criminalidad. Basta con que se lo pregunten a sus estadígrafos de paga, pero sólo el verdadero estadista de muy fino tacto puede pulsar la desesperación, la traición o el desequilibrio, aún antes de que estos se presenten. Para medir estos aún no se han inventado gráficas ni medidores.

Nicolás Maduro amenaza con la represión. Advierte que tiene el poder, la ley y las armas. Ese es el discurso de todas las dictaduras. Está en la región 4, la de Ydígoras, los Somoza, Batista, Trujillo, los Duvalier, Pérez Jiménez, Stroessner, Videla, Pinochet, Rojas Pinilla y una larguísima galería de tiranos, siempre caricaturizados como primates enormes y negros.

Juan Guaidó, a su vez, llama a los suyos y amaga con los extraños. Es el discurso de todas las rebeliones. Las que ofrecen un mal menor a cambio de un bien mayor. Las que prometen un buen futuro a cambio de un mal presente.

Aristóteles describiría mi preocupación con otro dilema. Si Nicolás Maduro cae sería porque hubo muchos balazos y muchos muertos, pero si Nicolás Maduro se sostiene será porque hubo muchos balazos y muchos muertos. Otra vez, de todos modos, Juan te llamas. ¡Qué pena por la estabilidad del noble pueblo de Venezuela!

En fin, Aristóteles de Estagira lleva 24 siglos acompañándonos y auxiliándonos. ¡Gracias, noble amigo!, pero si no fuera mucho el encaje, tan sólo le pediría que prefiriera visitarnos en las horas hábiles, y no en las íntimas madrugadas.

