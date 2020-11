AMLO seguirá con la tradicionales limpias

Cuentan que un entrevistador en los Estados Unidos hacía preguntas sobre sus opiniones a uno de los indocumentados que laboran para sobrevivir en aquel país y la preguntarle cuáles eran sus preferencias sobre los candidato en la elección residencial o sus opiniones al respecto, contestaba: “pues somos los que sostenemos la economía y damos nuestro esfuerzo para que desde la base se continúe con el desarrollo de este país y somos los que siempre nos jodemos y salimos perjudicados sean cuales sean los resultados, por eso prefiero que ahora sea un padrote profesional el que gane, porque gané quién gane, siempre nos violan y ahora, cuando menos, prefiero a un profesional…”

Explicaba un día Albert Einstein que los hombres no solo deben buscar el éxito sino sostener y cultivar sus convicciones y al final de cuentas uno puede ir cambiando sus opiniones y puntos de vista pero no sus convicciones que es el sostén de los hombres y los que dan la visión del mundo y de la vida para el buen caminar en este mundo, lo demás es intolerancia y dogmatismo y las interpretaciones se deben realizar de acuerdo a los tiempos y circunstancias.

La señora Lily Téllez, senadora gracias a que se montó en el carro de MORENA del cual reniega en su viaje, pensando en que sería la propuesta para desgobernar Sonora, se convierte en una violenta crítica del mejor estilo dogmático e intolerante, por esa razón critica al presidente de la ceremonia de la limpia que con todo le aplican los grupos indígenas para darle su mejor vibra y apoyo recordando las tradiciones y lo que se hace en el seno de los grupos originarios, seguramente ella no sabe de esto o si lo sabe le molestan mucho porque su intolerancia y dogmatismo le hace repudiar algo de las raíces mexicanas donde se incluyen las viejas tradiciones indígenas con las que sostienen su fe y esperanza los millones de indios en el país.

Cuenta que un día alguien le preguntaba a Galileo Galilei sobre su edad, este contestó a la pregunta de cuánto años tenía: “pues como seis u ocho. Se quedó sorprendió al preguntón por ser claro la edad avanzada y las canas y arrugas en su cara, entonces Galilei, sonriente, le dijo para aclararle: pues tengo realmente como seis u ocho años, eso es lo que tengo, los demás años han pasado y se fueron, los que tengo es la esperanza de vida y las posibilidades que tengo de sobrevivir[AS1] más o menos ese tiempo”. Las ambiciones, nos dejan sin ver ni gozar la vida, siempre buscamos más y dejamos de entender que no debemos dejar de agradecer por todo lo que tenemos y de gozar diariamente, porque al final de cuentas, lo demás, llegará porque nada es estable, ni el éxito ni el fracaso son para siempre, todo cambia y es lo que en la vida cuenta, tener el valor de entender que desde que nacemos vamos a la muerte nos debe hacer comprender que debemos vivir intensamente cada momento que es lo que tenemos, porque el pasado no vuelve ni el futuro sabemos que nos traerá, lo que tenemos realmente es el presente y de esto debemos partir, porque si recordamos lo mejor que debemos hacer es ser agradecidos y bondadosos, porque la mano poderosa es la mano generosa y si hay que doblarse en la vida, solamente se debe hacer para apoyar a otros para que se levanten y no para ser sometidos por el poder, así es la verdadera libertad y el estar en paz en la vida.

Hoy en día, parece ser, todos piensan que opinar de todo como todólogos es lo que cuenta y está bien, es su derecho, y además los inteligentes pueden partir de ello para hacer sus análisis y conclusiones, por tal motivo esto nos debe hacer pensar en la mañaneras donde el presidente busca aclarar sus ideas y proyecto para todos de acuerdo con sus políticas y visiones en el poder y de acuerdo con esto y sus convicciones, él piensa que dar espacios a los grupos originarios es darles la oportunidad de mostrar sus creencias y sus tradiciones entre los que destacan la adoración a la tierra, el agradecimiento, el respeto a los muertos y a los viejos y a la bondad de la madre tierra, y para ello, de cómo interpretan el manejo de las energías y el valor de las mismas en la limpieza del cuerpo y del alma como base para una estabilidad emocional y de salud en las gentes, está finalmente probado que la fe mueve montañas y que es la base para que muchos enfermos logren superar sus males, los conquistadores y sus misioneros que fueron en realidad los mejores visionarios para entender y aplicar el sincretismo religioso y con ello conquistar vastas regiones, entendieron que lo mejor era construir arriba de los templos indígenas y de sus dioses algo que les sustituyera para que siguieran concurriendo a los sitios “sagrados” y así es muy claro por ejemplo la comparación de la Guadalupana con Tonantzin, “nuestra madre venerada”, los especialista nos explican que “Tonantzin se usaba de la misma manera en que “NUESTRA SEÑORA” se usa para la virgen María en el catolicismo”. En el cerro del Tepeyac estaba su templo que fuera destruido en la conquista pero los Frailes Franciscanos mantuvieron la tradición hasta llegar a la “aparición de la Guadalupana”, para construir el gran santuario que es hasta la fecha y el sostén de la fe y la esperanza de millones de mexicanos, todos creyentes incluso de las viejas prácticas indígenas que deben respetarse y no solo criticarse con los fines políticos y sin sentido como lo realiza la senadora.

Estoy convencido de que incluso entre los no creyentes muchos son los que sostiene la fe y la esperanza para avanzar en la vida, es el motor que mueve las acciones de los hombres en la sociedad. Es claro que AMLO sabe o siente realmente esto de las tradiciones y las esperanzas de los más pobres siempre olvidados y siempre utilizados, sin darles atención ni nada a cambio, por ello, el alto nivel de confianza y de credibilidad que goza independientemente de los ataques y críticas a las que diariamente le someten y que él contesta con paciencia, aclarando cada cosa y esto hace que la gente en su mayoría entienda y así le respetan y le mantienen la confianza y credibilidad, mientras esto se sostenga, gozara de mayoría y será difícil doblegarle porque es hombre curtido en las luchas y críticas políticas y sabe que entre más lo agredan más logrará fortalecerse bajo el principio de que lo que no mata fortalece, tal como lo ha ido viviendo a lo largo de su carrera política. Así que, a pesar de todo: “sin embargo, se mueve”… y se seguirá “limpiando”.