AMLO por la no reelección

Andrés Manuel López Obrador hizo bien en aclarar que aún y cuando a la Cuarta Transformación corresponde una nueva Constitución (la cuarta, por pura casualidad) “no hay condiciones” para convocar al Constituyente.

El Presidente convendrá conmigo que cuando en América Latina se habla de crear una nueva Constitución, por regla general se sospecha que la intención es beneficiar al mandatario en turno para perpetuar su mandato, al menos un periodo más.

De creer en su palabra, no será el caso de México, al menos en su sexenio.

López Obrador no descartó que habrá una nueva Constitución, pero esto podría ocurrir en el “porvenir… cuando entreguemos nosotros la estafeta para las nuevas generaciones…”, es decir, cuando su sexenio haya concluido.

Por lo pronto, como lo dijo por la mañana, antes de viajar a Querétaro a encabezar la ceremonia conmemorativa de la promulgación de la Constitución, “nosotros somos partidarios del sufragio efectivo y de la no reelección”.

Esta precisión la hizo al referirse a los problemas de Donald Trump y su periodo presidencial de sólo 4 años, que “impide a las administraciones desarrollar adecuadamente las acciones de Gobierno, ya que se ven contaminadas con la proximidad de los procesos electorales”.

“Política es tiempo. Considero que un periodo de cuatro años, aunque se permita una reelección, no es lo mejor porque se gana en el primer periodo, y como viene pronto la reelección no hay estabilidad suficiente; no deja de mezclarse la política, los asuntos públicos, la administración de los asuntos públicos, con lo electoral”.

Recordó el Presidente que en México también los presidentes gobernaban por 4 años, pero que se cambió a 6, precisamente, para evitar los problemas que enfrenta Trump porque así es posible tener “mayor estabilidad”.

Fue entonces que dijo: “Nosotros somos partidarios del sufragio efectivo y de la no reelección; seis años”.

No faltará quien diga que presto demasiada atención a las palabras presidenciales en la conmemoración de la promulgación de la Constitución del 17, pero si miramos al sur del continente, a Venezuela concretamente, cuyo mandatario, Nicolás Maduro, despierta tanta admiración en la dirigencia de Morena, es un alivio saber que el Presidente López Obrador se mantiene fiel a los principios que dieron el triunfo a su antecesor, al tercer transformador, Francisco I. Madero, pero que también le costaron la vida.