AMLO no quiere ‘sombra’; apaga al Gobierno de la CDMX

En su visión beisbolera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recorre todas las almohadillas del diamante así pegue hit, jonrón o batee de faul.

Va como alma que se lleva el viento.





Pero en sus carreras, en las que a veces anota y a veces lo sacan en home, se lleva entre las piernas hasta a su propio “dugout”.

Pasa hoy con el gobierno de la Ciudad de México, pero, notablemente, con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Recuerdo que ni López Obrador, ni Marcelo Ebrard, quisieron saber algo de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Había distancia (casi “guerra”), hoy hay más que cercanía.

No hace falta preguntarse si el Presidente busca que nadie le haga “sombra”, pues es fácil detectarlo.

Mañana se cumplen los primeros 100 días de gobierno de Sheinbaum, la primera mujer en encabezar la administración capitalina emanada de una elección.

En 1999, durante un año, de manera interina, en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles ocupó el cargo, pero no fue a través del voto.

El lunes pasado, Andrés Manuel López Obrador, dio un informe sobre sus primeros 100 días de gobierno, y si él con su 300 de porcentaje de bateo, que dice acumular, apenas sacó el evento -destacando como concluidas “tres grandes reformas”, que en realidad todavía están en camino de implementarse y de obtener resultados (Guardia Nacional, Extinción de Dominio y reconocimiento como delito grave la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral)-, no sabemos cómo irá a hacerle Sheinbaum el próximo domingo para dar brillo al informe sobre sus primeros tres meses y días.

No hay a la vista programa, plan u obra que pueda llevarse las palmas. Al contrario, deberá sacar sus mejores tretas para evadir el asunto grave de la delincuencia organizada y desorganizada, que vapulea a la Ciudad de México como nunca desde que el propio López Obrador la redujo hace ya década y media.

En una reciente entrevista, la Jefa de Gobierno dijo que se han tenido progresos importantes en todas las áreas, incluso en Seguridad.

No es por aguar la fiesta, pero las detenciones importantes de miembros de grupos delictivos que operan en la Ciudad las han realizado instancias federales; y, dicen, que con la colaboración del ex agrupamiento de granaderos recién disuelto.

En febrero, Jesús Orta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana, admitió que en la Ciudad de México operan 12 grupos delictivos, aunque dijo que no alcanzan el nivel de cárteles trasnacionales.

Y será el sereno, pero no hay que ir tan arriba para identificar el temor de los capitalinos a transitar en vehículos por ejes viales, ir al banco, entrar a restaurantes, caminar por la calle o subirse a un transporte público, porque la llamada delincuencia menor acecha.

Sheinbaum también destacó la “eficiencia” que en estos primeros 100 días han mostrado los miembros de su Gabinete. ¿Usted los conoce?

Creo que si López Obrador no fuera el Presidente de la República otro gallo cantaría a Claudia Sheinbaum. Por ahora no sólo no puede ganar más que el Mandatario federal, tampoco debe brillar más que él.

Vaya, cartas no le faltan a Sheinbaum: Colaboradora fundamental en la creación de Morena muy pegada a López Obrador, secretaria de Medio Ambiente y Jefa Delegacional en Tlalpan. El “pero”, sin embargo, está en Palacio Nacional, a unos pasos de su oficina.

Para terminar, dos datos: En la evaluación de calidad de vida que realiza el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal a 231 ciudades del mundo, la cpital mexicana ocupa el lugar 129, más lejano que el de Monterrey, que se ubica en el 113.

La Consultora Mercer incluye en su evaluación 39 factores, en 10 categorías, como servicios públicos, transporte, médicos, vivienda, educación y ambiente económico, entre otros.

Viena, Austria, está en primer lugar desde hace una década; Caracas, Venezuela, en el 202.

Otro: Para el evento de Sheinbaum del domingo próximo está invitado el Presidente López Obrador, aunque no creemos que acuda, pues sería el colmo que hasta en eso robe cámara.

¿O ganará el “me canso, ganso”?

