AMLO estará en boleta electoral del 2021 con o sin revocación de mandato; crecimiento rumbo al cero

Como ciencia ficción y buenos deseos quedó el crecimiento del 4% prometido en campaña por Andrés Manuel López Obrador, y todo podría quedar en un 1%, pero apenas estamos iniciando marzo y falta el impacto de las políticas sociales que cada vez se alejan más del equilibrio macroeconómico.

…

Seguramente este martes las calificadoras se llevarán una tunda en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, como es usual cuando una de ellas, en este caso S&P Global Ratings, golpea más que los huachicoleros a Pemex al pasar de una perspectiva de inversión estable a negativa.

…

El dilema es que día a día crecen los incentivos clientelares, ahora los padres de familia tendrán un apoyo económico mensual más simplemente por serlo, pero esto suma a los adultos mayores, los ninis, las madres solteras, las abuelitas que cuiden a sus nietos y más.

…

Pero tal vez lo que caló más en el ánimo de Palacio Nacional es la crítica de las calificadoras S&P, Fitch y Moody´s a tomar decisiones por consulta popular o ciudadana, porque el presidente López Obrador está animadisimo a aparecer en el escenario electoral en el 2021 con el pretexto de la revocación de mandato.

…

Dicen los malpensados que Andrés Manuel quiere repetir el tsunami del 2018 y ser la figura que arrastre a todos los candidatos a diputado federal, a los congresos locales, alcaldías y gubernaturas a una victoria segura, según el nivel de aceptación que porta en estos momentos, porque ya adelantó que de no aprobarse la reforma para votar la revocación, hará una consulta popular, de esas que no son a modo.

¡SOY INOCENTE..! DICE AMLO QUE NO LLEVA A LA HOGUERA A LOS GOBERNADORES

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este lunes que los abucheos, rechiflas y pancartas contra los gobernadores de las entidades que visita sea una acción concertada de su gobierno o su partido.

…

Sin embargo aceptó en Guerrero, acompañado por el gobernador Héctor Astudillo Flores si advirtió este tipo de acciones preparadas: “En el caso de Tlapa sí advertí maltrato al gobernador de Guerrero”, aseguró el presidente y agregó que en los otros casos no, pero dijo advertir “cierto infantilismo político”.

…

El domingo el PRI dio a conocer en su cuenta oficial de Twitter un presunto comunicado de Morena llamado ‘Manuel de eventos de AMLO en estados de Oposición’ donde se instruye como obligatorio emitir sonidos de gritos de desaprobación (abucheos, silvatina y consignas partidistas) contra el mandatario local, y porras de apoyo a López Obrador.

…

“No he notado que sea algo deliberado, pero voy a pedir que se investigue eso”, “si los gobernadores no quieren acompañarme yo iré a visitarlos porque son la autoridad, los jefes de los estados, pero yo voy a ir, no voy a dejar las plazas”.

…

El presidente señaló que el domingo en Baja California Sur donde fue acompañado por Carlos Mendoza Davis estuvo en ánimo de la gente un conflicto entre taxistas establecidos y la empresa Uber. Los gritos y abucheos contra el gobernador interrumpieron por más de cinco minutos su discurso.

…

El sábado en Chihuahua aparecieron abucheos estridentes contra el gobernador Javier Corral Jurado, en presencia de López Obrador. Corral decidió guardar silencio y no dio discurso alguno.

…

De igual forma, el mandatario de Quintana Roo Carlos Joaquín González recibió una avalancha de gritos, rechiflas y abucheos que interrumpieron su discurso constantemente. En todos los casos el presidente sale en defensa del gobernador.

CONFIRMA LÓPEZ OBRADOR PROBEIS CON 350 MILLONES

Confirmó Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera de este lunes lo que le informamos ayer en este espacio, la oficina PROBEIS de Presidencia tendrá un presupuesto extra preferencial de 350 millones de pesos para este año y se afianza como el deporte del sexenio.

…

Así que la titular de la CONADE Ana Gabriela Guevara tendrá que cargar con los reclamos de todas las disciplinas deportivas relegadas y a pesar de ser la campeona de la Golden League, al parecer va en segundo lugar, detrás del pelotero Edgar González Sabín, director de PROBEIS.

…

Así que el 23 de marzo veremos a López Obrador tirar la primera bola en el nuevo estadio de los Diablos Rojos del México acompañado por el empresario deportivo de moda Alfredo Harp Helú, mecenas de los Algodoneros de Guasave, por ‘petición’ presidencial.

…

Se espera que Edgar González como ex jugador de los Padres de San Diego convenza a su ex equipo para el día de gala en un magnífico estadio diseñado por Francisco González Pulido y Alonso Garay, con una techumbre inspirada en el trinche del diablo.