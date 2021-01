AMLO debe rectificar

COMO ES JUEVES 28 Y SE ACOSTUMBRA FESTEJAR A SAN JUDAS TADEO, LADRONES, POLICÍAS, BANQUEROS, EMPRESARIOS, COMERCIANTES, POLÍTICOS, NARCOTRAFICANTES TIENEN UNA REUNIÓN POR ESOS LARES Y BUENO, ALGUNOS INTERCAMBIARÁN TARJETAS PARA CONOCER A SUS “PROTECTORES Y A SUS BRUJOS DEL PODER”, CLARO, RESPETANDO A SAN JUDITAS… TOTAL SON LOS TIEMPOS ELECTORALES Y EN ELLOS SE VALE TODO TIPO DE PROMESAS…

Y lo que en verdad es cierto es que el presidente ha dado positivo en el Covid, esto se lo debe agradecer a los atinados consejos del “brujo” Gatell que le dijo que el cubrebocas y lo demás valían un comino porque no mentía ni robaba y traía encima las estampitas y las limpias y a lo mejor algunos amuletos más, pero como es el consentido, no sabemos las razones y los compromisos, pues todo se vale y así ahora también es cierto que tuvo una comunicación donde invita a visitar México al presidente Putin, no vayan a hacer memes del tema con el nombre, porque seguro los van a sancionar, es el presidente de Rusia y amablemente, nos va a proporcionar 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik y pues como dicen en el box, pues nos salva la campana.

Los que deben andar que no les calienta ni el calentón con el frío son los viajeros que estuvieron en los aviones que tomó AMLO en sus traslados solamente porque como no existen en la realidad los servicios médicos gratuitos pues tendrán que pagar por los análisis y en caso de contaminación por los tratamientos y es claro que en las condiciones actuales donde ya somos 126 millones de habitantes muchas más mujeres que hombres, con una edad promedio en el país de 29 años pues la crisis económica seguramente ya está impactando a todo el espíritu de cambio en el país y hay molestias graves y reclamos severos, no es culpa del presidente que esto suceda, él, seguramente ha tratado de hacer lo mejor y lo ha realizado de buena fe, pero la realidad algunos amigos me dicen que no es cierto que AMLO esté solitito, solito, eso es lo que creo porque no veo a ningún gallito ni gallina que tengan los espolones fuertes y salgan en defensa de las políticas que impone y menos que se atrevan a decirle algo que la gente dice a voz en cuello y ellos callan porque el jefe no aguanta muchas críticas, pues tiene muchas cosas en qué pensar y no en andarse preocupando por lo que dicen los demás sobre todo cuando tiene la convicción de que todo lo sabe y todo lo puede, tan es así que siguen los miembros de lo que fuera la MAFIA DEL PODER a su lado y convertidos en santos borreguitos como ALIADOS DEL PODER, claro que para ello hay que dejarles los contratos, los negocios, las transas de verdad y dejar que utilicen los fondos y bienes públicos para que sigan manteniendo sus negocios privados, y sin duda, esos son buenos negocios.

Hace unos días en el programa de radio que conducimos los días sábado Jaime Velázquez, Omar Aguilar y su servidor, me atreví a decir que AMLO debería hacer una autocrítica y pedir perdón por hacerle caso al “brujo” Gatell y ponerse el cubrebocas y tomar la sana distancia y usar constantemente el gel que a todos nos obligan a utilizar y en fin dar el ejemplo porque él mismo ha dicho que el ejemplo es desde arriba hacia abajo y en esto, pues no lo cumplió, y ahora anda penando con el coronavirus revoloteando cerca de él y pues en eso nadie tiene “protección” ni hay brujo que le proteja cuando llega la raya pues llega y nadie la brinca… ahora tenemos 150 mil muertos por el virus, más de 82 mil desaparecidos y más de 120 mil asesinados en la guerra contra el narcotráfico iniciada, hay que recordarlo siempre por Felipe Calderón, no sé si en su juicio o en un pedo con sus asesores y socios de la guerrita…

La crisis de salud, la económica, la educativa, los malestares de los familiares que sufren por sus muertos, desaparecidos y asesinados, los malestares que causa andar de la seca a la meca buscando con qué poder comprar medicamentos que anteriormente se les regalaba en las instituciones sanitarias y ahora se les niegan, andar comprobando que cuando llega uno a la farmacia los precios del día anterior son altos, que no hay oxígeno, ni buenos médicos que cobren barato por la atención y que la comida está cada día más cara, que tenemos que pagar la renta y los impuestos y que de todas formas nos chingan los políticos y vemos sus gastos y la única que parece actúa contra los ratas del pasado en la jefa de gobierno al perseguir a los funcionarios que se robaron millones de millones en el sexenio pasado, porque el presidente pues como no quiere más malosos que le sigan haciendo la vida de cuadritos pues le hace como que le hace pero no consigna ni investiga a los ratas del pasado cuando muchos de ellos andan cerca de él e incluso les da millones para que sigan realizando sus negocios del béisbol que le encanta, y como dijo aquel, pues más vale que le guste el beis y no el golf porque saldría mucho más cariñoso. Caprichitos y jueguitos no son deporte.

Es increíble que muchos de sus detractores solamente utilizan las vísceras para hacer sus críticas y desearle los mayores males, es cierto así son los pinchurrientos mexicanos que no tienen conciencia ni calidad moral, les sale la mierda por donde sea y tratan siempre de enmierdar a los demás, la realidad es que todos somos culpables, unos por aceptar que lo que hace y dice el presidente se debe acatar sin chistar y callamos y esos son más responsables de lo que sucede porque la democracia exige que la gente participe sin miedo, más cuando no estamos ante un represor sino ante un hombre que con todos sus defectos es un hombre limpio y sin resentimientos ni tiene aspectos represivos, aguanta de más, y los críticos que en vez de argumentar solamente enlodan eso no sirve a nadie para cambiar las cosas, pues el presidente debería correr al “brujo” Gatell no porque sí sino por pendejo y mal aconsejador y solicitar al país una disculpa por no acatar las normas que se supone todos debemos acatar para no contagiarnos ni contagiar… es lo menos que puede y debe hacer. Le guste o no.