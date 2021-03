Amigos del presidente

PUES PARA ALGUNOS SE DESATARON LAS ESPECULACIONES Y PARECIERA QUE A MARCELO EBRARD LE LLUEVE EN SU MILPITA, ASÍ. POR UN ACCIDENTE QUE LE LASTIMA LA MANO INGRESA AL HOSPITAL Y SALE DE INMEDIATO DESPUÉS DE LAS CURACIONES, PERO EN ESOS MINUTOS LOS MEMES Y LOS MENSAJES LLEGARON A LO MÁXIMO CON TODO TIPO DE ESPECULACIONES Y DE INSULTOS INCLUSO… LA GUERRA SUCIA SE HA DESATADO EN EL PROCESO DE SUCESIÓN PRESIDENCIAL MORENISTA ADELANTADA… NO HAY DUDA.

EN VERDAD LO DIGO, CUANDO AFIRMO QUE TENGO UN GRAN RESPETO Y ADMIRACIÓN AL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR, LO DEJO PLASMADO EN MUCHOS LIBROS ESCRITOS HACE AÑOS, pero el que se le respete y admire no quiere decir que uno se ciegue y no vea el que como todo ser humano tiene deficiencias y errores, y que por desgracia los “amores y los afectos por sus amigos o por sus quereres lo ciegan”, pero también a pesar de que no tenga afanes vengativos por supuesto que perdona, pero no olvida, esto es normal, y ahora toma las ofensas de “El Jefe” Diego de tal suerte que se sale de quicio y le brinda lo que todo político quiere cuando sabe que se enfrentará con el mero mero: No tiene nada que perder y mucho que ganar, porque la publicidad y los reflectores son amplios y le dan la posibilidad de imponerse como “mártir” de la fuerza presidencial, y esto no es bueno para el presidente que al parecer en algunas ocasiones olvida que: “LAS ÁGUILAS, NO CAZAN MOSCAS”. Y retoma eso que “El Jefe” Diego es parte de la MAFIA DEL PODER, cuando el día anterior, perdón por recordarlo, hace una gran alabanza de uno de los beneficiarios del Fobaproa y que al vender “Bandamex” ocultaron el fraude y no pagaron impuestos y que no podrá negar que también fueron de los “PATROCINADORES FINANCIEROS” DE VICENTE FOX, SU OTRO ARCHIENEMIGO y hoy, porque le gusta macanear y tiene invertidos de los fondos federales 2 mil millones de pesos para impulsar el beisbol y dar un gran negocio al “benefactor” oaxaqueño, pues ya no es parte de la MAFIA DEL PODER, ahora está perdonado de todas sus pillerías y podría ser, pero es uno de los mejores “aliados del poder”, por lo que incluso ya influye en la sucesión gubernamental en Oaxaca, porque nadie duda de que la SENADORA, SUSANA HARP, SERÁ LA PRÓXIMA GOBERNADORA…

No dudo de que es vital el organismo que le podrá brindar al presidente la información más o menos confiable de los acontecimientos o de las maldades planeadas o por desarrollar en contra del presidente o del poder y también informar sobre el comportamiento de cada uno de los funcionarios ligados al poder, con el fin de mantener, cuando menos, un control para que no se le tome al presidente sin información y le aplasten los dedos en la puerta, por ello, en cualquier país del mundo se coloca al mando del sistema de información e inteligencia a los hombre más confiables del hombre del poder, pero además con el que tendrá que tener una enorme confianza y abrirle los oídos a sus palabras, informes y sugerencias, así se ha desatado en el país una especie de acción para “descubrir” el enorme poder que tiene en este sentido el General, AUDOMARO MARTÍNEZ ZAPATA, al que señalan como un hombre muy cercano a los afectos y confianzas del presidente pero al que también señalan como el hombre del poder real entre las Fuerzas Armadas y el control de las policías, y con seguridad debe tener mucha fuerza porque “la información es poder” y cuando hay que reconocer que quiera o no el tener la información de lo que acontece en el país es vital para la toma de decisiones pero es mucho más importante mantener la paz social e impedir que se desaten las pasiones y las ambiciones para generar el caos y la violencia.

Ahora, podemos confiar en que en el mando de la inteligencia existe un hombre con otras visiones y convicciones, el General Audomaro Martínez Zapata tiene una enorme responsabilidad en su encomienda y seguramente lo más importante es que no genera ni generará como anteriormente se estilaba el espíritu REPRESOR ante los movimientos sociales y protegerá los intereses del infeliciaje nacional, comenzando con las tropas y los mandos de base de todos los equipos de seguridad en el país, así que sin duda, si es verdad su enorme influencia y control entre los mandos militares y de policía pues qué bueno, es mejor tener hombres confiables y ligados a los mandos con tranquilidad antes de que estén en confrontaciones por el poder y por la ambición de ser los primeros en los afectos presidenciales, la relación entre el presidente y el general Audomaro es de muchos años y sabemos que el presidente es primero: “Amigo de sus amigos, TENGAN O NO RAZÓN” Y ES FIEL HASTA MORIR ANTE LOS AFECTOS QUE LE HAN MOSTRADO LEALTAD en los tiempos malos, por ello, entender esa relación es de mayor confianza para la tranquilidad y la paz social que debemos mantener en los tiempos difíciles, como los que vivimos ahora.

Si en esos terrenos estamos pues bien para todos, malo sería que la fuerza proporcionada en la confianza a los mandos militares y de policía fueran despertando LA AMBICIÓN DE LOS JEFES, porque esto sí que sería una gran tragedia a corto plazo, porque la militarización, entonces, tendría como mira el poder y no el servir, por fortuna hasta hoy, las Fuerzas Armadas y la policía sostienen como premisa la lealtad al país, las instituciones y al presidente, no tenemos una fuerza armada elitista y golpista como en otro países, tenemos un Ejército con conciencia civil y que forma parte del pueblo mexicano, y esto, es garantía para la paz y para todos una tranquilidad…