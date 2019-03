Ahora 10 minutos de abucheos contra Ignacio Peralta

Planeado o no, premeditado o no, acto protocolario o no, pero las rechiflas y abucheos contra gobernadores en eventos del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por los estados del país se sigue dando.

Ahora le tocó al priísta Ignacio Peralta, mandatario de Colima, quien no se quedó callado y respondió a las rechiflas y abucheos en un mitin del Ejecutivo federal que se realiza en dicha entidad en el marco de la entrega de Programas Integrales de Bienestar.

En un video que circula en redes sociales, Peralta, en un tono molesto, expresa: “Podemos dejar que se desahogue esta parte de lo que parece ser un protocolo en todas las entidades federativas… ¿Le van a seguir o ya terminaron?”.

Y ya encarrerado en su enojo, tras dos minutos de abucheos, expresa: “Desahogado el punto del orden del día del abucheo sigo entonces con mi mensaje”.

Pero la rechifla no paró ahí, pues las muestras de abucheos se reanudaron cuando el gobernador de Colima daba un mensaje ante López Obrador, quien sólo aplaudía el mensaje del mandatario estatal.

Se suponía que el abucheo ya había pasado, no se ha agotado, ¿cuánto tiempo más?, preguntó ante el regreso de los insultos.

Cabe señalar que no es el único gobernador que recibió la rechiflas de los asistentes a los mítines del Presidente, pues antes lo vivieron los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo; de Chihuahua, Javier Corral; Michoacán, Silvano Aureoles; de Guerrero, Héctor Astudillo; todos ellos emanados de partidos de oposición.

El único que se ha salvado es Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, curiosamente de Morena… ¿simple coincidencia?

No olvidemos que el Presidente de la República negó la versión de que exista una estrategia morenista para las rechiflas, tal y como lo indica un documento que circuló el pasado fin de semana, pero sí expresó que revisarán el protocolo de sus actos en los estados para no exponer a los gobernadores… pero por lo visto sólo quedó en eso, en palabras… pues los hechos muestran y demuestran que los abucheos y rechiflas son el pan nuestro de cada día… más bien en los estados gobernados por la oposición… y no lo decimos nosotros, lo dicen los hechos ocurridos hasta el día de hoy… ¿y los gobernadores? Bien expuestos en los mítines de AMLO.