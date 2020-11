A escena el caso Odebrecht

Cuando el mundo está en ascuas en espera que los norteamericano decidan si Donald Trump permanece en el poder, es sustituido por Joe Biden o el conflicto electoral paraliza y polariza aún más a Estados Unidos, en México amanecemos con el espectáculo esperado, Emilio Lozoya, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, y con ellos Luis Alberto Meneses Weyll, de Odebrecht que mete en aprietos al presidente López Obrador y la Fiscalía General de la República.

Los periódicos favoritos del presidente López Obrador, Reforma y El Universal, esperaron a la conclusión del puente que se guarda por los fieles difuntos y a que olvidáramos el espectáculo de la limpia a la pareja presidencial, para anunciar que es traidor a la patria el ex secretario de Hacienda, Videgaray, y que Odebrecht no aportó dinero para la campaña de Peña Nieto, pagos a legisladores ni para obtener contratos para una planta de etano, Etileno XXI, en el sexenio de Felipe Calderón.

En realidad, desde la noche del lunes Carlos Loret anunció vía twitter que la FGR había acusado a Videgary por traición a la patria, pero también que el juez negó la orden de aprehensión.

De lo que nada se sabía era que el principal funcionario de Odebrecht negara las principales imputaciones de Emilio Lozoya en una estrategia evidente de los propietarios de la empresa brasileña para no ser acusados de perjurio en sus arreglos con la justicia norteamericana y perder la libertad domiciliaria de que gozan en su país.

Pero desde donde se le vea, las negativas del juez de considerar a Videgaray traidor a la patria, como la de Meness Weyll sobre aportación de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto y sobornar a legisladores que aprobaron la Reforma Energética son un revés, al menos temporal, a la estrategia mediática y jurídica del Palacio Nacional.

Lo que viene deberá ventilarse en tribunales y no en declaraciones periodísticas ni en el púlpito del Palacio Nacional.

Tanto la FGR como Lozoya, pero también Meneses Weyll deberán aportar sus pruebas y el Poder Judicial de la Federación valorarlas porque no basta con lo publicado hoy para determinar el fondo de los casos.

Por otra parte, un juez federal obsequió una nueva orden de aprehensión en contra de Carlos Ancira que está en España sujeto a un juicio de extradición. Por el momento goza de libertad gracias a una fianza de un millón de euros.

En otras palabras, el espectáculo sigue, aunque esta mañana el presidente López Obrador negó saber por qué a Videgaray se le considera traidor a la patria ni por qué el juez regresó el expediente, lo que no es creíble.

Por lo pronto, para no variar, le dio la vuelta al asunto y habló de la consulta a los ciudadanos para enjuiciar a ex presidentes de la República, y le pasó la pelota a la FGR e insistió en que no habla con Alejandro Gertz Manero desde hace varios meses.

Lo que queda es que cada quien haga su chamba.