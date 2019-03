90 años… y también va por su 4T

Éste 4 de marzo, el PRI cumple 90 años, 77 de los cuales fue gobierno nacional.

Para muchos no tiene nada qué festejar, pues el pasado 1 de julio de 2018 sufrió la más estruendosa derrota electoral tras perder la elección presidencial, que en esta ocasión resultó (por vez primera) en victoria para el partido Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que gobierna el país desde el pasado 1 de diciembre.

La derrota la compartió con el PAN, que gobernó México del 2000 al 2012, durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, que representaron la primera Alternancia política. Hoy, este partido es la segunda fuerza, mientras el PRI se rezagó hasta el tercer lugar.

Para otros, historiadores, intelectuales, políticos y ciudadanos, el PRI, aún con una lista de momentos críticos, entre ellos los más recientes, a finales del Siglo XX y comienzos del XXI, el crimen, y su contexto, de Luis Donaldo Colosio en 1994, la derrota electoral del 2000, y la recién de 2018, puede, todavía, apagar las 90 velitas y pedir un deseo, todo porque el país está cimentado en la gran estructura que el sempiterno partido oficial levantó durante sus casi ocho décadas de poder.

En su oportunidad, en Los Pinos, el PAN gobernó y trabajó sobre las mismas. No se creó ninguna institución nueva, ningún organismo de relevancia.

Ahora, ante la visión de gobierno de López Obrador, tampoco se intuye la creación de ninguna otra; más bien su desaparición, pues su administración está más que cantada que transitará sobre su llamada “austeridad republicana”, es decir, ni un peso para nuevas dependencias, sino todo lo contrario.

De ahí que el legado del PRI para el funcionamiento y el orden social y económico del país quede como el mayor aporte de un partido político que al filo del siglo de existencia confronta, quizá, el mayor reto político: Renovarse o morir.

Si hacemos una especie de apología de la Cuarta Transformación, que ahora proclama López Obrador con Morena, el priísmo estaría entrando también a su cuarta etapa, revolucionándose a sí mismo.

El PRI fue fundado el 4 de marzo de 1929. Su primer nombre fue el de Partido Nacional Revolucionario, “primera transformación” dentro del orden político que prevalecía en la República. Llegó, luego, su “segunda transformación” al convertirse, en 1938, en Partido de la Revolución Mexicana. En 1946 toma su nombre actual.

Durante su último sexenio, en la Presidencia de Ernesto Zedillo, antes de la primera Alternancia y después del episodio desmoralizante que produjo el homicidio de Colosio, el priísmo a punto estuvo de entrar a la Cuarta, pero los números de la elección que ganó Vicente Fox y que colocaban al PRI en segundo lugar con Francisco Labastida no significaban la premonición que esta vez dejó clara la apabullante victoria de López Obrador.

Ya con Zedillo, que, dicen, puso el triunfo de Fox en charola de plata, se hablaba de que el PRI requería cirugía total, incluyendo cambio de nombre, lo que, a la postre, se catalogó como exagerado, y lo fue. El PRI no estaba muerto; quizá, andaba de parranda.

La inercia de la Alternancia llevó a la ciudadanía a dar una segunda oportunidad al PAN, que resultó como la primera, insípida.

Si ni el partido del dinero encajaba en la transformación del país, en la cultura de la democracia y del desarrollo sin apariencias, contra la cultura de la corrupción, ¿a qué apostar?

Resistiendo la tentación de lo desconocido y lo abrupto, o extravagante, en el 2012, con una imagen, en apariencia, renovada, el PRI ganó la histórica oportunidad de oro con Enrique Peña Nieto, pero, rápido, muchos la tomaron como el retorno a la mercadería política del atraco sin vergüenza, al regreso del acopio del poder. Los cambios implementados por el peñismo no fueron suficientes. Al ex presidente le sobraron traiciones y le faltaron lealtades.

La coyuntura estaba, entonces, abierta a dos opciones temerarias, las candidaturas independientes o la llegada al poder de alguien que insistía, desde hacía más de una década, en tener la pócima mágica para convertir al país en potencia económica y desterrar, de una vez por todas, la pobreza de México.

Pronto, la primera opción resultó en vacilada ante los primeros pretendientes de tomar la causa de no competir con el respaldo de un partido de por medio. Las pocas excepciones no llegaron tan alto.

El pasado 1 de julio de 2018, el electorado dio la oportunidad a la fórmula que no representa, en los hechos, una ideología concreta, al morenismo, pero que jura y perjura que enderezará el camino de la República.

Como en su cruz, sin un salvador en medio, quedaron el PRI y el PAN. El partido cansado, ¿viejo?, nonagenario, y el partido que pudo y no quiso.

Hoy, el PRI, con pastel o sin pastel, puede, si quiere, concretar su cuarta transformación, así no cambie de nombre, pues eso es lo de menos. Ahora, su supervivencia no está en las siglas. Con todo y los riesgos que implica, la ciudadanía está entendiendo la palabra “cambio”.

‘YO VEO UN PRI…’

A propósito de la 63 sesión del Consejo Político Nacional del PRI, debo confesar mi inclinación al morbo para mirar de cerca la palanca que movería un partido que fue grande (quizá lo siga siendo), pero que hoy está al borde del abismo.

Siempre me ha llamado la atención el discurso aquel de Luis Donaldo Colosio antes de su asesinato, hace, precisamente, 25 años, en las partes que iniciaba con el “Yo veo un México… (con hambre y con sed de justicia”, decía uno).

Y estas líneas no salen sobrando ahora: “Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder”.

El miércoles pasado yo vi en el auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede nacional del tricolor a “un PRI que no quiere cambiar”.

Y perdón por la sinceridad, a pesar, creo, de la sinceridad de algunos de sus elementos más sobresalientes.

Lo veo, necesariamente, en el olvido de los jóvenes. Porque no sé si el primer escollo sea volver la vista a la militancia, importantísima, pero no ante los mismos que, una y otra vez, no se quieren ir.

El partido debe cambiar de un mando anacrónico a uno fresco, viable ante el futuro. Cierto que la sabiduría la tienen los viejos (no sé si necesariamente en política), pero los jóvenes tienen la esperanza y la confianza.

En fin, la Comisión Política Nacional decidió, el miércoles pasado, que para no andar con rodeos ni medias aguas, sea el Instituto Nacional Electoral el que organice y vigile su proceso interno en julio o agosto próximo.

La medida es inédita, pero no resolutiva de la problemática que acosa al PRI desde hace ya tres décadas.

Los discursos y las declaraciones de algunos de los políticos más asentados y reconocidos de este instituto político muestran la urgencia de evitar la debacle total, sin embargo, se encierran en la misma grilla interna que los ha vuelto débiles. La dirigencia nacional la pelearán, todavía, como si fueran el PRI de hace 50 o 10 años.

Cierto, y aclararlo para que nadie diga que es una contradicción, que quien hoy tiene el poder no es porque sea ningún jovencito al frente de Morena, al contrario, es tan viejo como muchos priístas, sólo que su colmillo y mañas, aprendidas en la “universidad” tricolor, las ha utilizado como antídoto, y en estos momentos acapara gran parte de los jóvenes en transición a formarse las ideas políticas que cuajen dentro de ocho, 10, 15, 20 años. Y va por el resto.

Eso, claro, podría hacerlo cualquier priísta reconocido al frente de su partido. Sólo les falta pensar diferente. Y para abrazar a los jóvenes no hay como otros jóvenes.

Aún bajo esa premisa, algunos elogiados, otros cuestionados, lo intentarán, gente con experiencia, como Miguel Osorio, Ivonne Ortega, José Narro, Alejandro Moreno, Ulises Ruiz. ¿En verdad, en cualquiera de ellos está el futuro del PRI?

¿BASTA LA CARA EN ALTO?

Dos días antes de la reunión del Consejo Político Nacional, uno de los hombres más fuertes y reconocidos del priísmo, Manlio Fabio Beltrones, advertía, en una breve charla con IMPACTO, que el PRI tenía la urgencia de recuperar “respeto y credibilidad”.

Para el también ex dirigente nacional del PRI “es la hora de buscar acuerdos”.

“Distinguir si se busca el poder de lo poco o la lucha por conseguir la recuperación”.

Advirtió que lo insustituible para el PRI es, ahora, un proceso democrático.

“Pero éste último resultará insuficiente si no logramos lo primero: Un presidente nacional con prestigio”.

Ya durante la sesión, el miércoles, la presidenta nacional en funciones, Claudia Ruiz Massieu, después de anunciar que el partido “regresaba a sus orígenes de causas populares”, de que volteaban a ver y tomar en cuenta a la militancia y de que el INE apoyaría su proceso interno, repetía, como “script”, la añoranza de siempre:

“Vía libre, democrática y directa de la militancia”.

“Hemos iniciado la conciliación”.

“Con la militancia al centro, avanzar en el proceso de democracia interna”.

“Monterrey (y sus recientes triunfos -como premio de consolación-). Ese es el camino que vamos a seguir”.

“Sólo sumando el talento y el compromiso de todos los priístas se puede mantener fuerte al partido”.

“Se recorrerá el país (calles, colonias y municipios) para acercarse a los militantes y a los ciudadanos”.

“Se inicia un proceso para fortalecer la unidad”.

“A esta sesión del Consejo Político Nacional llegamos como un partido con la cara en alto. Como un partido que vuelve a sus orígenes de causas populares”.

‘HUBO ERRORES; FALTA RUMBO’: ROVIROSA

Al ex titular de la Sagarpa y ex gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, pregunto si el tricolor libra la “terapia intensiva” y un posible “trasplante”: “El PRI no requiere de un ‘trasplante’; requiere de una nueva ideología, redefinición de rumbo, una nueva dirigencia. Asegura que Claudia lo ha hecho bien, “pero requerimos que al partido se le dé bríos”.

A la militancia, afirma a IMPACTO, hay que darle confianza.

“Que todos los militantes tengan la oportunidad de competir por un cargo de elección popular, un partido más democrático, equitativo, abierto, transparente. Más sincero con nuestra gente”.

A lo largo de 90 años, añade Calzada Rovirosa, el PRI ha dado a México cosas muy buenas, pero reconoce que el partido ha cometido errores.

“(El partido) le ha dado a México instituciones… pero también reconocemos que, a lo largo de 90 años, hemos cometido errores”.

El líder del Movimiento Territorial del PRI afirma que las épocas y los tiempos cambian, y que el tricolor se ha tenido que adaptar.

“Hoy somos un partido que tiene que redefinir su identidad, su propia ideología, y para ello necesitamos una dirigencia fuerte, responsable y respetable que le dé a la gente, a la ciudadanía, confianza”, señala.

Asegura que en cuanto a ánimos, este relevo de dirigencia que inicia dará una nueva oportunidad al partido.

Ante el nuevo régimen (encabezado por López Obrador), indica, el partido tiene una gran oportunidad.

“Hemos venido viendo errores. Hemos tenido buenas ideas, pero malas operaciones. Hay que proponer políticas públicas de gran calado”.

Concluye diciendo que “con una gran responsabilidad”, el PRI debe criticar lo que les parezca que no es bueno para México.

NO A LOS ‘DADOS CARGADOS’: ULISES RUIZ

Entrón, pero crítico, así se le ha calificado a Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca y uno de los “disidentes” dentro del PRI. Ulises habló con IMPACTO, como es su costumbre, sin pelos en la lengua.

El líder de la corriente, en el tricolor, “Democracia Interna” afirma que lo importante en esta sesión del Consejo Político Nacional es que se anuncie que va a ser una elección directa a la base militante del partido y que el INE es el que va a conducir el proceso.

Asegura que, hoy, en el partido no existe un padrón confiable y que, por ello mismo, en el próximo proceso interno puede haber “dados cargados”.

“Vamos a seguir peleando para que el padrón se levante el día de la elección interna”, expresa.

Afirma que una de las ventajas de que el INE vigile el proceso interno es que impida prácticas como de que gobernadores pueden usar recursos públicos para su campaña.

“Los gobernadores deben de contribuir a la cuestión del partido y no estarse pronunciando, como en el caso de Oaxaca, que se pronunció por el gobernador de Campeche”, expresa.

“No se deben usar recursos públicos, como los está usando Alejandro Moreno en su promoción”, acusa.

“(Le dicen Amlito) porque él es el que pregona que tiene un acuerdo con López Obrador”, dice del Gobernador de Campeche.

“Nosotros estamos peleando para que ya no se impongan ni candidaturas ni dirigentes dentro del PRI; imagínate que López Obrador imponga al dirigente del PRI. Eso no lo vamos a permitir”.

Ulises añade que mientras nada de lo que se ha dicho ocurra, los anuncios, todos, son buenas intenciones.

“Como la Transformación de Cuarta, tiene buenas intenciones, pero malas decisiones”, indica.

“Vamos a verlo con reserva (los acuerdos del Consejo Político Nacional), a estar pendientes, a seguir recorriendo el país; hay que meter muchos candados.

“En la medida en que el proceso garantice imparcialidad vamos a salir fortalecidos”, responde a IMPACTO.

