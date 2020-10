Ya viene el Frenaaa 2, anuncia López Obrador

Viene un Frenaaa 2, encabezado por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, no es la BOA (“es la boa, la boa”, pronunció a ritmo de canción), se llama “Por el Sí” o el “Sí México”, porque dicen que nosotros somos el “No, no”.

“Es que vienen por los ‘billullos’ y aquí no hay. Y aquí no hay”. “Como decía Héctor Suárez, “no hay, no hay”.

No sé si lo hicieron oficial, expresó, me lo enviaron ayer, parece que ya está en las redes.

López Obrador dijo que cree que están convocando para una manifestación

Jesús Ramírez buscó el documento y el Presidente leyó lo que el supuesto nuevo movimiento exhibe.

“Me da hasta ternura, sentimientos, me conmueve, son tan sinceros”, dijo burlonamente.

“Y cómo van a hacer manifestación, pues ahora aunque lleven tapabocas no se puede, pero, bueno, no hay ningún problema”, afirmó.

El Presidente señaló que son como un sector del PAN. “Gustavo quiere se gobernador de Baja California, y Claudio algo debe estar buscando”.

Es un poco el planteamiento de los intelectuales orgánicos, unirse todos contra nosotros porque vienen las elecciones, añadió.