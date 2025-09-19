Ya son 77 años de Tlalnepantla, Nuestra Ciudad

El alcalde Raciel Pérez Cruz conmemora el 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes en el Castillo de Chapultepec * En la década de los noventa, el municipio cambió su vocación productiva y pasó de ser una ciudad llena de fábricas a una localidad de comercio y servicios

El 13 de septiembre se conmemora el 77 Aniversario de la Erección de Tlalnepantla de Villa a Ciudad, una localidad que ha experimentado -a lo largo de su existencia- varias etapas de crecimiento, expansión y reestructuración productiva. Esta fecha refrenda el orgullo de quienes habitan en esta Tierra de En Medio.

En presencia de la Oficial Mayor del Gobierno del Estado de México, Trinidad Franco Arpero, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz recordó que en el año 1554 se fundó Tlalnepantla, “la vida de nuestro municipio es una historia en la historia de nuestra nación. Testigo y protagonista. Principio y fin. Causa y consecuencia. La historia de nuestra ciudad como caja de resonancia de la historia patria”.

Apuntó que anteriormente se conocía a Tlalnepantla como el “establo de la metrópoli” por su gran producción lechera, emergieron fábricas, factorías y grandes comercios. El municipio se erigió como ciudad en 1948, en pleno auge del “nacionalismo revolucionario”, en el vertiginoso despliegue del “desarrollo estabilizador” fincado en el intervencionismo estatal y el corporativismo, esto durante los años del “milagro mexicano”, sostenido por tasas de crecimiento económico del 8% anual del PIB en promedio.

“Desde entonces, Tlalnepantla ha experimentado a lo largo de su existencia, varias etapas de crecimiento, expansión y reestructuración productiva, en los años cincuenta y sesenta ya era considerado una zona industrial de gran importancia en el contexto nacional. Esa industrialización y otros factores provocaron una gradual migración interna desde zonas rurales que comenzaron a poblar las inmediaciones”, comentó el edil en compañía de la presidenta honoraria del DIF Tlalnepantla, Rocío Pérez Cruz.

En la década de los noventa, el municipio cambió su vocación productiva y pasó de ser una ciudad llena de fábricas a una localidad de comercio y servicios. Tlalnepantla y sus 750 mil habitantes forman parte de la megalópolis situada en la periferia de la Ciudad de México, la séptima aglomeración más poblada del mundo. Por su posición geográfica es la puerta estratégica de entrada y salida del noreste de la Ciudad de México hacia la región centro del país y posee una amplia infraestructura vial.

Pérez Cruz destacó que en el vigésimo sexto periodo de gobierno municipal constitucional es orgullosamente progresista y de izquierda, “por eso luchamos al lado de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la primera gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, ¡Tlalnepantla vive!, ¡Tlalnepantla renace!, ¡Que viva Tlalnepantla!, ¡Que viva México!”.

Previo a esta ceremonia, se llevó a cabo la conmemoración del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes en el Castillo de Chapultepec, en la que la titular de la Dirección de Bienestar del Gobierno Municipal, Jezabel Delgado Flores, reconoció la valentía de jóvenes cadetes que dieron su vida por defender la patria.

“Ayer fueron cañones y los desembarcos, hoy son intereses financieros, bloqueos comerciales, aranceles y narrativas mediáticas que intentan deslegitimar nuestras decisiones soberanas, frente a esos embates, México ha respondido con dignidad, con la fuerza de su pueblo y con la convicción de que nuestra independencia no tiene precio”, dice la funcionaria.