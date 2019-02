‘¡Ya estoy libre cabr..!’: Guillermo Padrés

Tras haber salido deL Reclusorio Oriente, Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, envió un mensaje a todos sus amigos.

En el audio dado a conocer por varios medios de comunicación y con duración de aproximadamente 40 segundos, Padrés se dijo contento de estar libre y con su familia, tras haber permanecido preso durante poco más de dos años.

“Me da mucho gusto saludarlos, aquí Jorge me pidió que les mandara un audio. Estoy aquí con toda mi familia, gracias a Dios muy contento, no me la creo, les mandó a todos ustedes un abrazote. Espero verlos pronto. A todos mis amigos recuérdense que todavía traigo un poco de ocotillo que me ha sobrado, nomás les mando decir a todos gracias por todo y espero verlos pronto, y pues la única palabra que se me viene a la mente es gracias ¡Ya estoy libre cabrones, agárrense hijos de la chingada!”.

Cabe recordar que el ex mandatario del estado de Sonora se encontraba en prisión preventiva por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero.

Dos jueces federales ordenaron que llevara su proceso en libertad tras cubrir una fianza final de 140 millones de pesos.

Ahora el exmandatario deberá acudir cada viernes al Reclusorio Oriente a firmar, además de que no puede salir del país y porta un localizador electrónico.