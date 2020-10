“Vamos a seguir gobernando… No coman ansias”, afirma AMLO

De gira proselitista y de trabajo por Sonora, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en tanto el pueblo lo apoye, él seguirá gobernando, pues hay encuestas cuyos resultados son que el 70 por ciento lo respalda.

“Están molestos porque ya no hay corrupción, y porque no va a haber corrupción… Lo único que les pido es que no coman ansias y que se sigan preparando para que de manera pacífica y de manera democrática, si así lo decide el pueblo, tengamos nosotros que retirarnos, en tanto nos apoye el pueblo vamos a seguir gobernando el país”, advirtió.

“Hasta ahora nos están apoyando, según las encuestas, el 70 por ciento de los mexicanos, y yo no creo que se vaya a perder ese apoyo porque vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo”, expresó.

Un día después que el movimiento de Frenaaa (Frente Nacional AntiAMLO) logró llenar el Zócalo, aparentemente logrando la cuota de manifestantes que el Presidente retó en juntar para dejar el cargo (100 mil), López Obrador dijo que sus opositores quieren conservar el régimen corrupto de injusticias y de privilegios.

Acompañado de la Gobernadora Claudia Pavlovich, el Presidente prometió que va a respetar las manifestaciones contra su gobierno.

Al hablar de las críticas que generó el proyecto de rescate del estadio “Héctor Espino”, en Hermosillo, señaló que sus opositores cuestionan todo lo que hace su Gobierno.

“Critican todo, cuestionan todo, antes callaban como momias ante lo que hacía el Gobierno, ahora no, ahora gritan como pregoneros, cuestionándonos, pero la transformación va adelante”, afirmó.

“Aquí aprovecho para decirle a nuestros opositores que los vamos a respetar siempre, que no va a haber represión porque no somos iguales. Nada más lo único que queremos es que se esperen”.

López Obrador encabezó el Programa de Mejoramiento Urbano.