Va Morena por reforma a Ley General de Responsabilidades Administrativas

La bancada de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma a los artículos 56 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que ex funcionarios no se puedan contratar con empresas privadas de su sector en 10 años.

Al presentar la iniciativa ante el pleno, el senador Salomón Jara advirtió que la propuesta es incrementar de uno a 10 años el plazo de restricción que actualmente existe, con la añadidura de un nuevo supuesto.

Explicó que ello consiste en que se aplicará a ex funcionarios públicos de áreas estratégicas que cuenten con información privilegiada de interés nacional y que pretendan beneficiar a terceros (empresas) con dichos datos.

La iniciativa también aborda la prohibición para que las compañías privadas contraten a un ex funcionario que haya servido en un área estratégica.

En este caso, la reforma propuesta al artículo 72 de la Ley de Responsabilidades Administrativas indica que la empresa debe dejar pasar 10 años de que la persona haya servido en el sector público antes de contratarlo.

Los servidores públicos que no posean información estratégica o privilegiada y, por ende, no pueden beneficiarse de manera ilegal no enfrentan restricción alguna para contratarse en el sector privado.

Jara Cruz explicó que los ex funcionarios que sí tengan información, pueden contratarse con empresas privadas que no formen parte del sector estratégico en donde la persona sirvió a la nación.

De esta forma, se garantiza que la información sensible que poseen no sea el vínculo para unirse a una compañía privada a través de una relación comercial o laboral.

Se trata, abundó, de una propuesta consistente con la Constitución, ya que extender el plazo de prohibición para que los servidores públicos de sectores estratégicos que dejen el gobierno puedan contratarse con el sector privado no limita el derecho al ejercicio profesional.

Por el contrario, la iniciativa subraya que, como lo ha expresado el Poder Judicial sobre la restricción de un año hoy vigente, el fin legítimo es garantizar que ciertos ex servidores públicos no se ubiquen en una posición de ventaja derivada de la información que obtuvieron.

La iniciativa fue turnada para dictamen a las comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos Segunda.