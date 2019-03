Urge que gobierno federal resuelva tema educativo en Michoacán: Aureoles

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, consideró que entre los temas que urge que la administración federal atienda en la entidad, destaca el de la educación pública.

En entrevista, explicó que como estado traen el tema central de la educación, pues llevan 27 años con una situación en que el estado ha salido perdiendo en el convenio que se firmó con la federación, “no es culpa de esta administración, pero es un tema que hay que resolver”.

Informó que para tratar este tema le ha pedido formalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador una audiencia para explicarle la situación.

En su opinión, con la reforma educativa se podría solventar esa situación si incluyen los temas de desigualdad e iniquidad que hay con los estados, pues de no atenderse esa situación “va a quedar a medias, porque el tema educativo es competencia de la Federación”.

“Ojalá esta nueva reforma ayude a redimensionar todo, porque en Michoacán hay casi 90 mil maestros, para una población de estudiantes de educación básica de un millón 100, traes en promedio 12 alumnos por cada maestro, y la ONU recomienda 25 por un maestro, aquí andamos con un poco de superávit, pero este año lo vamos a resolver”, dijo.

Aureoles Conejo enfatizó que la educación pública en México es responsabilidad del Gobierno de la República, instancia que diseña las reglas, elabora planes y programas, se encarga de delinear la política pública en materia educativa, mientras que el estado ayuda y son coadyuvantes.

Al ser cuestionado sobre si se esperan bloqueos de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo que el gobierno de Michoacán trabaja para resolver el tema de fondo.

Sostuvo que trabajan con los maestros en mesas donde se le da seguimiento a sus demandas; sin embargo, enfatizó que en este año se tiene que resolver “que los maestros no vuelvan a salir a protestas porque no les pagan sus salarios, que lo hagan por otros motivos, pero no porque no se les paga su salario que es de los mayores retos que hay que resolver”.

El mandatario estatal aseguró que la relación que tiene con el gobierno del presidente López Obrador es institucional, la cual, dijo, “se han ido acomodando las cosas, era un tanto difícil el trato, pero se han ido estabilizando cosas”.