Urge Batres a poner al peatón en el centro del debate de la movilidad

Las ciudades del país están construidas para los automóviles particulares y, por eso, son inseguras para los peatones, ciclistas, motociclistas y hasta usuarios del transporte público, aseguró el presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama.

Al inaugurar el primero de ocho foros regionales sobre la Ley General de Seguridad Vial, señaló que el debate no se limita sólo a la movilidad de los automóviles, sino a cómo podemos construir ciudades más incluyentes, seguras, saludables y ecológicas.

Las cifras sobre las muertes de personas en la calle nos dan indicativos de cuál es el trabajo por hacer.

No se trata de una fatalidad, y eso lo demuestran países que tienen mayor control vial y seguridad para la gente, de ahí que se deba discutir a nivel regional la ley, que pretende tener aplicación en los tres niveles de gobierno, sobre todo escuchando a autoridades, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y expertos en las ya mencionadas materias.

Son necesarias, dijo Batres, medidas de control para proteger la integridad física de las personas y que llegó la hora de superar la idea de que el debate sobre la movilidad se centre en la facilidad para que se muevan los automóviles particulares.

“El tema es mucho más complejo, sobre todo en sociedad desigual, donde el transporte público en muchas ciudades está poco desarrollado, y aunque la gente no tenga recursos para tener un automóvil, las alternativas que hay de transporte no satisfacen las necesidades de la sociedad”, expuso.

Por eso, Batres convocó a los legisladores y participantes de los foros a poner al peatón en el centro del debate de la movilidad, sin descuidar otras formas de movilidad como bicicletas, motocicletas, vehículos eléctricos y otras.

Asimismo, hay que pensar en términos de un transporte público seguro, cómodo, económico y moderno, concluyó.