Unión Nacional de Estudiantes Universitarios va contra López-Gatell

La Unión Nacional de Estudiantes Universitarios demandará que se investigue y, en su caso, se castigue a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por su irresponsable y cínica actuación ante la pandemia de coronavirus.

Para la entidad en referencia, la evidente irresponsabilidad y tendencia del médico epidemiólogo, investigador, profesor y funcionario público a informar de manera incompleta y falaz al pueblo mexicano han tenido como resultado un cúmulo de homicidios de comisión por omisión.

En un escrito, la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios acusa a López-Gatell de ser omiso en sus obligaciones y facultades.

Paralelamente, califica como deficiente su actuación.

Ante lo ya expuesto, la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios asevera que no sólo solicita, sino que exige, que se aplique la ley.

“Los jóvenes mexicanos de la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios no sólo solicitamos, sino que exigimos, que se aplique la ley, dejando claro que no pertenecemos a ningún partido político que no sea esta, partiendo de la base de la conciencia de los jóvenes mexicanos”, hace notar la entidad en su escrito.