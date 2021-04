Una segunda erupción del volcán en San Vicente, levanta otra enorme nube de ceniza en el Caribe

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, señaló en una conferencia de prensa que el proceso de evacuación de la población se ha intensificado y que han llegado dos cruceros para llevar personas a islas vecinas del que han aceptado acoger a parte de los afectados.

Diversas compañías de cruceros como Carnival, Royal Caribbean y Celebrity Cruises ya enviaron o están por enviar a sus embarcaciones para colaborar con la evacuación de la población.

Photos of the 2nd plume from the Observatory and from a camera at one of our seismic stations on the flanks of the volcano. #LaSoufriere #svg #uwi #redalert pic.twitter.com/0KpTvKrlB3

— UWISeismic Research (@uwiseismic) April 9, 2021