‘Una pendejada’ propuesta de retirar calificadoras: Gustavo Madero

El presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gustavo Madero, afirmó que la propuesta de Morena sobre las calificadoras ‘es una pendejada’.

Consideró que el problema no son las calificadoras de riesgos de deuda, y que rechaza tanto Morena como el Gobierno federal, sino en sí en que los planes de inversión de Pemex, que no convencen y la empresa está sobre endeudada: “No entienden, no tienen ni la más puta y remota idea de lo que están diciendo”.

Madero manifestó lo anterior luego de que del vocero de Morena, Salomón Jara Cruz, informó que su partido presentará una iniciativa con el objetivo de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revoquen los permisos a las calificadoras que desacrediten al país.