Trabajaré con todo el corazón por el bienestar de la CDMX: García Harfuch

Comparte el senador morenista con licencia la filosofía y las enseñanzas de su progenitor

MAJO VALENCIA

Este fin de semana Ricardo Monreal reflexionó sobre la filosofía que utilizaba su padre para exhortarlo y motivarlo a él y a sus hermanos para ser mejores en la vida, con la frase: “Hoy no se hizo nada, mañana Dios dirá”.

Con esa frase que le molestaba tanto, refiere, su papá no tenía el afán de molestarlos o de desestimar el esfuerzo y el trabajo que él y sus hermanos realizan en el campo, sino por el contrario, hacerlos mejores en la vida, recordó en un video mensaje publicado en redes sociales.

Recuerda que su padre les decía a él y a todos sus hermanos, que de lunes a viernes tenían que trabajar y que sábados y domingos había que trabajar para costear sus estudios.

El senador con licencia dice, con cierta nostalgia, que en vacaciones “la pasábamos mayormente en el campo, y al final de la jornada, todos agotados y con hambre, mi padre solía decirnos: ‘Hijitos míos, vámonos, mañana Dios dirá’”.

Monreal Ávila relata que le molestaba escuchar esa frase de su papá, porque explica que ellos estaban realmente cansados y con hambre, extenuados, agotados, exhaustos por el trabajo “y mi padre parecía que no lo tomaba en cuenta”.

Sin embargo, con el paso del tiempo se dio cuenta que no era así.

“Ya siendo gobernador me quedé con esa frase y se lo pregunté, me dijo que no era así. Me dijo que él quería exhortarnos, estimularnos, para que fuéramos mejores al día siguiente”, relató.

Hoy reconoce que esas fueron enseñanzas y filosofías que recuerda con gratitud.