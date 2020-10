‘Tomadura de pelo’ reformulación de pregunta para enjuiciar a ex presidentes

Damián Zepeda, Kenia López y Julen Rementería, senadores del Partido Acción Nacional (PAN), coincidieron en que es absurda, ridícula y estúpida, amén de una tomadura de pelo, la reformulación, por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la pregunta de la consulta popular para que se enjuicie a ex presidentes.

“Con claridad lo digo, que la pregunta que resultó es ridícula y absurda; ni siquiera se entiende y, además, no hay una claridad de qué es lo que persiguen; dice que si se esclarecen decisiones políticas de actores políticos, eso quiere decir que podemos estar hablando de Santana; seguramente, podemos estar hablando de hace décadas, de decisiones políticas, pues, díganme, por favor, ¿qué es eso?”.

“Después de todas sus maromas, con argumentos faltos de visión jurídica, los ministros ni siquiera quedaron bien con el presidente; es una pregunta absurda que no dice nada y lo único que hace es darle atole con el dedo al mismo presidente.

“Por la respuesta obvia de la pregunta resulta una estupidez hacerla y, además, tenemos que gastar cuatro veces lo que se dio para la no rifa del avión, o sea, 8 mil millones de pesos, por lo que es estúpido; la verdad de las cosas es que no hay manera de que se pueda consultar conscientemente, tratando de ayudar al país, y estar a favor de una pregunta que no resuelve absolutamente nada”, refirieron Zepeda, López y Rementería.