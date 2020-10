Tenemos el deber de defender a Pemex y la CFE, reitera AMLO

Claro que vamos a defender a Pemex y a la CFE, ni modo que vamos a fortalecer Iberdrola (española) como era antes, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El sábado dije en Nava (Coahuila) que a mí me pagaba el pueblo de México no Iberdrola, expresó.

“Iberdrola se llevó como directiva a la señora Georgina Kessel, que era secretaria de Energía, y también contrató como miembro de su consejo de administración a Calderón”, aseguró.

Añadió que su gobierno tiene el deber de defender el interés público.

“Tenemos que defender a la CFE y a Pemex, no a las empresas particulares”, añadió. “Desde luego pueden participar, pero no abusar, no monopolizar, como cuando recibieron contratos leoninos”.

Dijo que las empresas particulares tenían a su servicio hasta medios de comunicación. “Eran los amos y señores, y ahora están como desconcertados”.

López Obrador agregó que aclaró que en el T-MEC el capítulo de energía se limitó a dos párrafos que tienen que ver con el dominio de México sobre sus recursos naturales.

Inicialmente, indicó, ese capítulo era muy entreguista, comprometía el sector energético.