Temen que Morena y Delgado aprovechen vacuna para sacar raja política

Si bien la Comisión de Quejas declaró improcedente retirar de sus redes sociales un promocional con el que pregonan su llegada al país, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) alertaron sobre el hecho de que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y su dirigente, Mario Delgado, aprovechen la vacuna contra el coronavirus para posicionarse de cara a los comicios del próximo año.

“No estamos ante actos espontáneos de un dirigente partidista, sino ante una campaña de posicionamiento de su partido para generar una identidad entre Morena y el gobierno de la llamada 4T, y alrededor de la vacunación.

“Se está haciendo sin distingo partidista y es con recursos no de Morena, no del gobierno de un partido, sino con recursos públicos que pertenecen a todos los mexicanos, y que no puede haber una apropiación partidaria de los programas sociales ni de los bienes públicos, en este caso de una vacuna”, hizo notar el consejero Ciro Murayama.

Sobre el mismo tema de la vacuna contra el coronavirus, la Comisión de Quejas del INE desestimó una queja por la aparición de Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en publicidad alusiva a la inmunización.

Específicamente, por promoción personalizada.