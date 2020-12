Teme Manuel Clouthier que a Tatiana se le suba el poder, se haga chaira y polarice

Si bien ensalzó sus virtudes, Manuel Clouthier alertó sobre el riesgo de que a su hermana Tatiana, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso para la titularidad de la Secretaría de Economía (SE), se le suba el poder, se haga chaira y polarice en lugar de unir.

“@tatclouthier es muy trabajadora, muy honesta, muy ejecutiva, de retos y quiere mucho a Mexico, estas son sus virtudes; los riesgos son que se le suba el poder, que se haga chaira y polarice en lugar de unir, que no escuche a IP, que no sea escuchada por AMLO y solo la use!, refirió vía Twitter.

Antes, Clouthier enumeró los retos que se le presentarán a su hermana Tatiana como titular de la SE.

Específicamente, escuchar al empresariado sin pontificarle, que sea oída por el titular del Ejecutivo federal y que, en lugar de estorbar, el gobierno deje trabajar al sector productivo.

“grandes retos presenta @tatclouthier en su nueva encomienda como Secretaria de Economía, 1- escuchar al empresariado sin pontificarles (amlo ya se encarga de eso); 2- que el presidente @lopezobrador_ la escuche, 3- que el gobierno no estorbe y deje trabajar al sector productivo”, hizo notar Clouthier por la misma red social.