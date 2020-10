Supervisa Monreal pruebas de detección rápida de Covid en el Senado

En su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal supervisó la aplicación de pruebas de detección rápida de coronavirus.

Al abundar sobre los test, al que se sometieron, al igual que él, sus pares Dante Delgado y Josefina Vázquez Mota , de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Acción Nacional (PAN), respectivamente, aseguró que lleva seis semanas consecutiva aplicándoselo.

“Yo llevo seis semanas consecutivas de estarme aplicando la prueba.

“Esta es la cuarta semana que se realizan las pruebas

“Y hoy, de nueva cuenta, para todos los que laboramos de manera ordinaria se están haciendo la prueba.

“Son medidas sanitarias que se van a profundizar; ya no se va a permitir el acceso al salón de sesiones salvo a las personas que tengan su certificado; no habrá asesores; no habrá invitados; una parte de los senadores y otra parte en sus oficinas, pero se va a seguir trabajando”, hizo notar Monreal.