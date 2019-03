Subastarán en abril avión del gobierno de Tabasco

El gobernador Adán Augusto López Hernández apuntó que se evalúa qué hacer con el hangar que se renta en el aeropuerto de Villahermosa, pues el contrato no es oneroso y puede servir para otros asuntos.

El gobierno de Tabasco informó que a más tardar el 15 de abril se hará una subasta para poner en venta un Lear Jet que data de 1978, mientras un Turbo Commander podría terminar como pieza de museo al haberse deteriorado por desuso.

El gobernador Adán Augusto López Hernández apuntó que se evalúa qué hacer con el hangar que se renta en el aeropuerto de Villahermosa, pues el contrato no es oneroso y puede servir para otros asuntos.

En entrevista, mencionó no recordar el avalúo por el Lear Jet, pero no es de los más modernos del mercado y aunque es muy buen avión tiene desventajas como poca autonomía de vuelo y por ser modelo muy ruidoso no puede volar en los Estados Unidos; “yo espero que haya un precio justo”, dijo.

En el caso del Turbo Commander, indicó que sale más barato ponerlo en Museo El Papagayo, pues registra corrosión por desuso y otros detalles que hacen prácticamente inviable que pueda volver a volar.

El mandatario, quien ha señalado que se transportará en aviones comerciales, refirió que del helicóptero denominado “Colibrí” utilizado antes para labores policiacas, mencionó que estaba sin mantenimiento y se procura tener recursos para repararlo.

Asimismo, se buscará renovar las licencias y pueda ser utilizado, aunque se verá próximamente cuando se haga la reorientación del presupuesto estatal.