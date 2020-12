“Son 100 los que deberían de poder meter al ‘bote’”: Adrián LeBarón

Para el activista Adrián LeBarón, son 100, y no 17, los que deberían estar en el “bote” por la masacre de nueve integrantes de su familia en Bavispe, Sonora.

“Tres vinculados por homicidio y 14 por delincuencia organizada; ojalá los 14 algún día lleguen a vincularlos por homicidio.

“Tengo que medio agradecer que han hecho mucho trabajo; es el resultado real; son 100 los que deberían de poder meter al bote sobre esto”, aseveró LeBaron en alusión al anuncio de que suman 17 los detenidos por la masacre de su familia.

“¿Algún día los demás podrían ser procesados o vinculados a proceso por homicidio de la masacre de Sonora?

“¿O nomás están detenidos y seguirán estando detenidos, estrictamente detenidos, por delincuencia organizada?, porque en SEIDO me dijeron que no, que ellos nunca van a poder enfrentar la justicia por la masacre, porque no hay suficientes pruebas de que ellos estuvieron vinculados por homicidio, pero son gente de la maña”, puntualizó LeBarón.