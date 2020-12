Sobre el cubrebocas, me guío por Gatell y Alcocer, no por la OMS, afirma AMLO

El Presidente batea LA recomendación de poner el ejemplo usando la mascarilla; el subsecretario “me dice que no es indispensable”

Sobre el llamado de la Organización Mundial de la Salud de que los líderes de los países deben poner el ejemplo de usar el cubrebocas, el Presidente dijo que él se guía por los consejos de los doctores Hugo López-Gatell y Jorge Alcocer.

Desde el principio me han recomendado guardar la sana distancia y la limpieza.

“Me dice el doctor López-Gatell que (portar el cubrebocas) no es indispensable, que hay otras medidas”, afirmó.

“Que nos cuidemos, más que las imposiciones”, respondió.

El Presidente volvió a decir que su gobierno no va con medidas coercitivas como el “no salgas de casa o no hagas esto”.

“Ya somos mayores de edad y sabemos lo que debemos de hacer”, añadió.

“A veces debo subir el vidrio del carro (como lo hizo en Baja California para no atender a la madre de un líder pesquero detenido), es parte, pero a mis adversarios no les gusta”, indicó. “A mis adversarios no les gusta nada”.